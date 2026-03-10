Revista
Entretenimiento

Así fue el romance de Taylor Swift y Conor Kennedy, nieto de Robert F. Kennedy

Ambos se conocieron en julio de 2012, después de que Taylor fuera presentada a la familia

Marzo 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-mexico-concierto

afp

En el momento en que Taylor Swift y Conor se conocieron, la cantante tenía 22 años y él 18; su romance duró pocos meses en 2012, pero fue muy mediático.

Taylor conoció a Conor, nieto del senador Robert F. Kennedy, a través de amigos en común mientras visitaba la casa de la familia Kennedy en Hyannis Port. Comenzaron a salir y fueron vistos juntos en varias ocasiones públicas.

Durante varios meses, la pareja fue fotografiada paseando por la playa, y asistiendo a eventos familiares de los Kennedy. Taylor incluso compró una casa cerca de la residencia de la familia en Cape Cod, lo que hizo que muchos medios interpretaran que la relación iba en serio.

A pesar de la intensidad mediática, el romance duró solo unos meses. Según reportes, la distancia, la atención mediática y la etapa de vida de ambos influyeron en la ruptura.

Tras la separación, Taylor Swift continuó enfocada en su carrera musical y lanzó ese mismo año su álbum Red, mientras que Conor mantuvo un perfil más privado.

Taylor Swift Robert Kennedy
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
American-LOve-Story-recreación-vestido.jpg
Entretenimiento
Cómo la serie American Love Story recreó el icónico vestido de novia de Carolyn Bessette-Kennedy
Marzo 10, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
sobrino-de-John-F-Kennedy-Jr-critica-Love-Story (1).png
Entretenimiento
El sobrino de John F. Kennedy Jr. critica la serie Love Story
Marzo 10, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
luis-miguel-hijosjpg
Entretenimiento
Reaparece el hijo de Luis Miguel y sorprende por cómo luce
Marzo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
complices.jpeg
Entretenimiento
La nostalgia de los 90 y 2000 llega al escenario con “Cómplices”
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
rihanna-casa-atacada.jpg
Entretenimiento
La mansión de Rihanna fue atacada a balazos, ya hay una persona detenida
La cantante estaba dentro de su casa en Beverly Hills cuando ocurrió el tiroteo
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
erik-rubin-nueva-novia.jpg
Entretenimiento
Erik Rubín se deja ver con una misteriosa mujer y desata rumores de romance
El cantante de Timbiriche se dejó ver con una joven en una plaza al sur de la Ciudad de México
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Yuridia
Entretenimiento
Yuridia se quemó el rostro tras la reacción de un medicamento
La cantante mostró sus lesiones en redes sociales y pidió ayuda
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mbappe-y-ester-exposito.jpeg
Entretenimiento
Kylian Mbappé y Ester Expósito estarían estrenando romance; fueron captados juntos en París
El futbolista del Real Madrid y la actriz española salieron a cenar en un exclusivo restaurante parisino, donde se mostraron en actitud cariñosa y cercana durante toda la velada
Marzo 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez