Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides: un amor que comenzó en el set y hoy vive en Siete veces adiós

Las historias de amor que nacen en un set de televisión no son raras en la industria, pero pocas son tan intensas y cinematográficas como la de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides.

Durante una conversación en el podcast Se Regalan Dudas, ambos actores recordaron cómo comenzó su relación: desde la primera vez que él la vio en la televisión y sintió que debía conocerla, hasta el proyecto en el que coincidieron años después interpretando a una pareja, momento que cambiaría su historia para siempre.

Hoy, después de una separación de varios años y un reencuentro inesperado, los actores no solo están juntos nuevamente, sino que también comparten escenario en la obra Siete veces adiós, una historia sobre el amor romántico y las relaciones de pareja.

El día que un beso en escena lo cambió todo

Esmeralda recordó que el momento clave ocurrió apenas diez días después de comenzar a trabajar juntos, cuando tuvieron que grabar su primera escena de beso. Aunque ambos estaban acostumbrados a escenas románticas con otros actores, algo fue distinto esa vez.

La actriz contó que antes de iniciar la escena comenzó a sentir una fuerte taquicardia y nervios inexplicables, algo que nunca le había pasado en su carrera. El director dio la señal de acción y, antes de comenzar, Osvaldo notó que ella estaba nerviosa. Ambos se tomaron un momento para respirar juntos, apoyando sus frentes uno contra el otro. Cuando finalmente llegó el beso, la química fue tan intensa que el set quedó en silencio.

Yo en ese momento dije, me acabo de enamorar. ¿Qué voy a hacer? Esmeralda Pimentel.

Para Osvaldo, la escena también fue reveladora. El actor contó que después de grabar ese momento se fue a casa completamente sorprendido por lo que había sentido. Recordó que pasó horas debatiendo consigo mismo si debía invitarla a salir o no, ya que le parecía inapropiado hacerlo después de haber tenido una escena romántica en el set.

Me fui a mi casa todo campaneado así de... y me quedé con ganas de besarla y de darle más besos y de platicarle y de preguntarle y de conocerla. Osvaldo Benavides.

Finalmente decidió seguir su intuición y al día siguiente la invitó a salir de una forma tan directa como espontánea.

Una conexión inmediata

Durante su primera cita, Esmeralda experimentó algo que nunca había sentido antes. La actriz contó que mientras se besaban tuvo una especie de visión o imagen muy clara de ambos juntos en el futuro, incluso rodeados de niños.

Aunque en ese momento no entendía del todo lo que significaba, con el tiempo comprendió que había sentido algo muy profundo.

A mí me pasó en ese primer date, cuando nos dimos nuestro primer beso ahora sí de Osvaldo y Esmeralda. Yo vi una luz blanca y tuve una imagen preciosa que eran nosotros dos y niños. Y algo, o sea, yo nunca había visto algo así, nunca había sentido algo así. Esmeralda Pimentel.

Una separación de tres años

A pesar de la intensidad de su relación, la pareja terminó separándose durante tres años. En ese momento, sus vidas estaban en momentos distintos: Osvaldo ya tenía hijos y ambos tenían visiones diferentes sobre su futuro.

Durante ese tiempo él decidió permanecer soltero, mientras que Esmeralda tuvo otras relaciones. Sin embargo, ambos admiten que la conexión entre ellos nunca desapareció.

El mensaje que lo cambió todo

El reencuentro ocurrió de manera inesperada cuando la mamá de Esmeralda le envió una fotografía de un viaje que habían hecho juntos con sus familias.

La actriz decidió compartir esa imagen con Osvaldo, sin imaginar que ese simple gesto reabriría su historia. Él respondió de inmediato y comenzaron a hablar nuevamente. Decidieron incluso ir juntos a terapia con la idea de cerrar definitivamente el ciclo.

“Ríndete al amor”

Después de varias sesiones, la terapeuta les dijo algo que cambió el rumbo de su historia: ella veía a dos personas que claramente querían estar juntas. Cuando los dejó solos en la sala, ambos terminaron abrazándose.

Nos fundimos en un abrazo y él me dijo ya deja de luchar. Ya ríndete al amor. Esmeralda Pimentel.

Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. Actualmente, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides comparten escenario en la obra Siete veces adiós, una historia que explora las complejidades del amor romántico.

Para ellos, interpretar a una pareja en escena tiene ahora un significado distinto, después de haber vivido su propia historia de encuentros, separaciones y reconciliaciones. Su relación demuestra que, a veces, las historias de amor más intensas no siguen un camino lineal… pero siempre encuentran la forma de volver.