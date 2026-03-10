Jaime Camil encabeza el elenco de MATILDA, el nuevo musical producido por Alejandro Gou

La temporada mexicana de MATILDA se presentará durante 12 semanas, de viernes a domingo, a partir del viernes 13 de marzo, en el Centro Cultura Teatro 1 de la Ciudad de México, bajo la dirección de Nick Evans, quien previamente dirigió la versión de Jesucristo Súper Estrella.

El elenco se complementa con Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los excéntricos Sres. Wormwood, padres de Matilda; María Elisa Gallegos y Gloria Aura, quienes alternarán funciones como la dulce y valiente Srita. Miel, aliada incondicional de la protagonista; y Gicela Sehedi como la Sra. Phelps, personaje clave en el descubrimiento del poder transformador de la lectura y la imaginación.

Matilda nace como un cuento del célebre autor británico Roald Dahl (1916– 1990), responsable de algunas de las historias más influyentes de la literatura infantil contemporánea, como Charlie and the Chocolate Factory, James and the Giant Peach y The Witches, todas ellas llevadas con éxito a la pantalla grande.

Para el teatro, Matilda fue adaptada por Dennis Kelly (libreto) y el reconocido músico y comediante australiano Tim Minchin, responsable de la música y las letras. El musical se estrenó en el West End de Londres en 2011 y llegó a Broadway en 2013, consolidándose como uno de los títulos más celebrados del teatro musical moderno. Una de sus decisiones creativas más distintivas es que la Srita. Tronchatoro debe ser interpretada por un actor masculino con gran sentido del humor, capaz de rivalizar escénicamente con una niña y transformar al villano en un personaje tan temible como entrañable. Este rol fue creado en Londres y Nueva York por Bertie Carvel, actuación que le valió el Premio Olivier, el máximo reconocimiento teatral del Reino Unido.

En esta versión mexicana, Jaime Camil asume el reto de dar vida a Tronchatoro, aportando su experiencia internacional, su dominio de la comedia y su presencia escénica a uno de los personajes más emblemáticos del musical contemporáneo.

MATILDA es un espectáculo de gran formato, que integra tecnología de punta en iluminación, videomapping, automatización escenográfica y diseño de audio, ofreciendo una experiencia visual y emocional de alto nivel. Pensado como un musical para toda la familia, la obra combina humor, emoción y reflexión, explorando temas como la inteligencia como herramienta de superación, la literatura como refugio creativo, la construcción de familias alternas y la importancia de preservar intacto al niño interior.

Con este montaje, Alejandro Gou consolida una nueva apuesta por producciones de alto impacto en la cartelera mexicana, reuniendo talento, tecnología y una historia universal que celebra la imaginación, la valentía y el poder de los sueños.

Los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del teatro y en Ticketmaster con una preventa Banamex del 15 al 18 de diciembre con 3 meses sin intereses.