Revista
Entretenimiento

Jaime Camil encabeza el elenco de MATILDA, el nuevo musical producido por Alejandro Gou

El teatro musical en México se prepara para recibir uno de los montajes más esperados de los últimos años: MATILDA, el nuevo musical producido por Alejandro Gou, que estará encabezado por Jaime Camil en el icónico papel de la Srita. Tronchatoro, la temible y extravagante directora de escuela.

Marzo 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Jaime Camil y Elena.jpeg

@gouphotography

La temporada mexicana de MATILDA se presentará durante 12 semanas, de viernes a domingo, a partir del viernes 13 de marzo, en el Centro Cultura Teatro 1 de la Ciudad de México, bajo la dirección de Nick Evans, quien previamente dirigió la versión de Jesucristo Súper Estrella.

El elenco se complementa con Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los excéntricos Sres. Wormwood, padres de Matilda; María Elisa Gallegos y Gloria Aura, quienes alternarán funciones como la dulce y valiente Srita. Miel, aliada incondicional de la protagonista; y Gicela Sehedi como la Sra. Phelps, personaje clave en el descubrimiento del poder transformador de la lectura y la imaginación.

Matilda nace como un cuento del célebre autor británico Roald Dahl (1916– 1990), responsable de algunas de las historias más influyentes de la literatura infantil contemporánea, como Charlie and the Chocolate Factory, James and the Giant Peach y The Witches, todas ellas llevadas con éxito a la pantalla grande.

Matilda - Emilia.jpeg

@gouphotography

Para el teatro, Matilda fue adaptada por Dennis Kelly (libreto) y el reconocido músico y comediante australiano Tim Minchin, responsable de la música y las letras. El musical se estrenó en el West End de Londres en 2011 y llegó a Broadway en 2013, consolidándose como uno de los títulos más celebrados del teatro musical moderno. Una de sus decisiones creativas más distintivas es que la Srita. Tronchatoro debe ser interpretada por un actor masculino con gran sentido del humor, capaz de rivalizar escénicamente con una niña y transformar al villano en un personaje tan temible como entrañable. Este rol fue creado en Londres y Nueva York por Bertie Carvel, actuación que le valió el Premio Olivier, el máximo reconocimiento teatral del Reino Unido.

Lara Campos.jpeg

@gouphotography

En esta versión mexicana, Jaime Camil asume el reto de dar vida a Tronchatoro, aportando su experiencia internacional, su dominio de la comedia y su presencia escénica a uno de los personajes más emblemáticos del musical contemporáneo.

MATILDA es un espectáculo de gran formato, que integra tecnología de punta en iluminación, videomapping, automatización escenográfica y diseño de audio, ofreciendo una experiencia visual y emocional de alto nivel. Pensado como un musical para toda la familia, la obra combina humor, emoción y reflexión, explorando temas como la inteligencia como herramienta de superación, la literatura como refugio creativo, la construcción de familias alternas y la importancia de preservar intacto al niño interior.

Tronchatoro - Jaime Camil 2.jpeg

@gouphotography

Con este montaje, Alejandro Gou consolida una nueva apuesta por producciones de alto impacto en la cartelera mexicana, reuniendo talento, tecnología y una historia universal que celebra la imaginación, la valentía y el poder de los sueños.

Los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del teatro y en Ticketmaster con una preventa Banamex del 15 al 18 de diciembre con 3 meses sin intereses.

Jaime Camil
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
American-LOve-Story-recreación-vestido.jpg
Entretenimiento
Cómo la serie American Love Story recreó el icónico vestido de novia de Carolyn Bessette-Kennedy
Marzo 10, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
sobrino-de-John-F-Kennedy-Jr-critica-Love-Story (1).png
Entretenimiento
El sobrino de John F. Kennedy Jr. critica la serie Love Story
Marzo 10, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
luis-miguel-hijosjpg
Entretenimiento
Reaparece el hijo de Luis Miguel y sorprende por cómo luce
Marzo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
complices.jpeg
Entretenimiento
La nostalgia de los 90 y 2000 llega al escenario con “Cómplices”
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
rihanna-casa-atacada.jpg
Entretenimiento
La mansión de Rihanna fue atacada a balazos, ya hay una persona detenida
La cantante estaba dentro de su casa en Beverly Hills cuando ocurrió el tiroteo
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Yuridia
Entretenimiento
Yuridia se quemó el rostro tras la reacción de un medicamento
La cantante mostró sus lesiones en redes sociales y pidió ayuda
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
erik-rubin-nueva-novia.jpg
Entretenimiento
Erik Rubín se deja ver con una misteriosa mujer y desata rumores de romance
El cantante de Timbiriche se dejó ver con una joven en una plaza al sur de la Ciudad de México
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mbappe-y-ester-exposito.jpeg
Entretenimiento
Kylian Mbappé y Ester Expósito estarían estrenando romance; fueron captados juntos en París
El futbolista del Real Madrid y la actriz española salieron a cenar en un exclusivo restaurante parisino, donde se mostraron en actitud cariñosa y cercana durante toda la velada
Marzo 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez