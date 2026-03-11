“Sabía que algo no estaba bien”: AJ McLean y su última conversación con Liam Payne antes de su muerte

La muerte de Liam Payne se convirtió en una de las pérdidas más impactantes para la música pop en los últimos años. Ahora, AJ McLean, integrante de Backstreet Boys, recordó el vínculo que desarrolló con el exintegrante de One Direction durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas: su proceso de rehabilitación.

McLean explicó que ambos coincidieron en un entorno donde trabajaban en su recuperación personal, lo que generó una conexión inmediata entre ellos.

Estábamos prácticamente en la misma habitación todos los días y conectamos de inmediato. Aunque había una diferencia de edad bastante considerable, eso no importaba. Ambos recorrimos prácticamente el mismo camino. Alexander James.

El cantante de Backstreet Boys ha sido abierto sobre su lucha contra las adicciones. Después de varios intentos por mantenerse sobrio, tomó la decisión definitiva de cambiar su vida cuando un momento familiar lo marcó profundamente: su hija no lo reconoció debido a su estado. Ese episodio lo llevó a comprometerse con su recuperación y, desde entonces, ha hablado públicamente sobre su decisión de no volver a beber nunca más.

Me puso su álbum, me pidió mis notas y mi opinión, y yo pensé: todavía lo tengo. Aún lo conservo. No se lo he puesto a nadie. También sigo teniendo la última conversación que tuvimos en mi… en mi teléfono. No me voy a deshacer de ella. Alexander James.

Durante ese periodo, McLean y Payne compartieron conversaciones profundas sobre música, vida y los desafíos que enfrentaban como artistas que habían crecido bajo los reflectores. Según McLean, Liam incluso le compartió material inédito de su música.

Me recuerda a él antes de que todo pasara como pasó. Y mantiene esta hermosa percepción de lo gran persona que realmente era. Porque lo era. Era un ser humano increíble, pero también un alma atormentada. Alexander James.

Para McLean, Payne era una persona profundamente sensible que luchaba con sus propios demonios. Por un tiempo, ambos continuaron en contacto con frecuencia. Sin embargo, en algún momento las conversaciones se detuvieron repentinamente.

Yo sabía que algo no estaba bien. Estuvimos en comunicación prácticamente todos los días después de que terminamos de grabar, y de repente las conversaciones se detuvieron. Alexander James.

Mirando hacia atrás, McLean cree entender mejor ese silencio. La noticia de la muerte de Liam Payne lo golpeó profundamente.

Ahora, mirando hacia atrás, después de todo lo que ocurrió, entiendo algo: cuando yo estaba en mi adicción, las últimas personas con las que quería hablar eran las personas sobrias. No quería hablar con gente sobria. No quería que me dieran sermones. Alexander James.

Liam Payne falleció tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, marcó un hecho que conmocionó al mundo del entretenimiento y generó una ola de homenajes por parte de fans y artistas.

Aunque yo nunca habría hecho eso con él; simplemente habría estado ahí para escucharlo. Pero cuando recibí el mensaje… fue absolutamente devastador. Alexander James.

Para McLean, sin embargo, el recuerdo que conserva es el de la persona que conoció durante ese proceso de recuperación. A pesar de la tragedia, el integrante de Backstreet Boys cree que el legado de Payne permanecerá.

Más allá de los titulares y de la fama que marcó su vida desde muy joven, quienes lo conocieron aseguran que Liam Payne será recordado por su talento, su sensibilidad y por la huella que dejó en toda una generación de fans.