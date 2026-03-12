Jennifer Lopez sobre su divorcio con Ben Afleck: “tuve que dejarlo todo”

Jennifer Lopez habló abiertamente sobre el proceso emocional que vivió tras su ruptura con Ben Affeck, de quien se divorció en agosto de 2024, sin embargo, su separación fue declarada oficialmente terminada en enero de 2025, tras dos años de matrimonio.
Lopez mencionó que se tomó un año alejada de su carrera. “Tuve que dejarlo todo y me tomé un año libre. Cancelé giras y decidí quedarme en casa y sentarme con lo que había pasado, sin huir de ello a través del trabajo, a través de otra persona, a través de nada. Solo sentarme”, declaró en una entrevista con el programa Good Morning America.
Poco antes de anunciar su ruptura, la intérprete había cancelado su gira de verano para tomarse tiempo para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos.
La intérprete Jennifer Lopez señaló que decidió alejarse de todo para vivir su proceso, sin evadir el dolor. “Llegué al punto en que me pregunté: '¿qué te está pasando?”. Porque no podía culpar a nadie más, porque no creo que esté ahí la lección. Así que realmente quise entenderme a mí misma”.
Jennifer Lopez aseguró que actualmente se siente feliz estando sola, experimentando por primera vez la independencia emocional, ya que no sabía lo que era esa sensación desde que tenía poco más de veinte años, “Estoy en mi era feliz. Creo que, por primera vez en mi vida, me siento libre, estoy sola. Y se siente realmente bien. Siempre tuve novios. Siempre había alguien en mi vida y muchas cosas que sentía que estaban fuera de mi control”.
En este sentido, reconoció que en el pasado su mayor temor era la soledad, “esa era la parte que me daba miedo cuando era más joven. No sabía si podía hacerlo. Siempre tuve miedo de hacerlo”.
Por otro lado, respondió a la pregunta sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor, y tajantemente expresó, “no, no estoy saliendo con nadie. Dios no lo quiera, no quiero arruinar nada. Está tan bien ahora mismo. Soy tan feliz. Es lo mejor. Simplemente me siento muy bien ahora mismo”.
Todo parece indicar que el tiempo que se tomó JLO la ayudo para sentirse plena, “He llegado al punto en que realmente confío en mí misma y me aprecio un poco más, en lugar de ser tan dura conmigo misma y siempre intentar demostrarme”.
“Soy una mamá de graduados este año que irán a la universidad. Soy una showgirl y una entretenedora y una actriz. Una empresaria. Y soy feliz, soy feliz. Y estoy sana. Y estoy agradecida”, añadió.
JLO se encuentra en plena temporada de su residencia Up All Night en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, que se extenderá hasta el 28 de marzo.