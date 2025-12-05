Jennifer Lopez cubre tatuaje dedicado a su exesposo Ben Affleck

Jennifer Lopez está cerrando ciclos con su ex Ben Affleck, así lo demostró cubriéndose el tatuaje que se hizo en honor a su matrimonio con el actor. La artista se había hecho este tatuaje en febrero de 2023, cerca del Día de San Valentín.

El diseño consistía en un símbolo de infinito en la zona de las costillas, acompañado por los nombres “Jennifer” y “Ben”, escritos en letra cursiva. Por su parte, el actor optó por dos flechas cruzadas en el brazo, decoradas con las iniciales “B” y “J”.

Aunque la publicación fue eliminada de sus redes sociales, la imagen se replicó en redes sociales, lo que generó especulaciones sobre el estado actual del tatuaje después de su separación. En julio y agosto de este año, usuarios comenzaron a notar que el tatuaje había cambiado. Una fuente anónima confirmó a DeuxMoi que Lopez cubrió el nombre de Affleck con la imagen de un colibrí.

Esto se confirmó luego de las apariciones públicas de JLO. alo largo del último año, donde la actriz optó por lucir vestidos, que en ocasiones, dejaban al descubierto la zona donde estaba el tatuaje, aunque la mayoría de las veces lo cubría con maquillaje.