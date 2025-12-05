Kim Cattrall se casa por cuarta vez a sus 69 años con Russell Thomas

La actriz se casó por cuarta vez a sus 69 años, con Russell Thomas, de 55 años, a quien conoció en 2016, cuando Thomas trabajaba en la BBC como ingeniero de audio, y Cattrall apareció en un episodio del programa Woman’s Hour de la cadena pública británica. El flechazo fue inmediato y él le empezó a hablar por mensajes director en X, lo que dio pie a su relación. La actriz contó en una entrevista en 2018. “Me envió un mensaje directo, fue muy, muy moderno y resultó muy fácil. Fue muy valiente de su parte, porque realmente no nos conocíamos más allá de haber comido juntos unas cuantas veces y llevamos juntos desde entonces. Me siento muy cómoda con él. Es muy divertido y tiene un sentido del humor increíble. Además es muy guapo”.

La boda fue íntima y se celebró en el Ayuntamiento de Chelsea, en Londres. De acuerdo con la revista People, la novia lució un traje Dior, con una chaqueta blanca y una falda midi de tul, que combinó con guantes de Cornelia James y un sombrero a medida, diseñado por el reconocido sombrerero Philip Treacy. El novio, eligió un traje a medida de Richard James, con una camisa blanca y una corbata en color dorado.

Cabe mencionar que este es el cuarto matrimonio de la intérprete, ya que su primer enlace ocurrió en 1977, con el escritor y guionista canadiense Larry Davis, con quien terminó tras dos años. Después se volvió a casar en 1982 con el arquitecto Andre J.Lyon, y en 1989 se divorciaron. Su tercer esposo fue el ingeniero musical Mark Levinson, con quien la actriz estuvo casada de 1998 a 2004.