Kim Cattrall se casa por cuarta vez a sus 69 años con Russell Thomas

La actriz de “Sexo en Nueva York”, conocida por su personaje de Samantha Jones, celebró su enlace con solo 12 invitados en Londres, tras casi una década de relación con el ingeniero de audio

Diciembre 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kim-cattrall-bodajpeg

La actriz se casó por cuarta vez a sus 69 años, con Russell Thomas, de 55 años, a quien conoció en 2016, cuando Thomas trabajaba en la BBC como ingeniero de audio, y Cattrall apareció en un episodio del programa Woman’s Hour de la cadena pública británica. El flechazo fue inmediato y él le empezó a hablar por mensajes director en X, lo que dio pie a su relación. La actriz contó en una entrevista en 2018. “Me envió un mensaje directo, fue muy, muy moderno y resultó muy fácil. Fue muy valiente de su parte, porque realmente no nos conocíamos más allá de haber comido juntos unas cuantas veces y llevamos juntos desde entonces. Me siento muy cómoda con él. Es muy divertido y tiene un sentido del humor increíble. Además es muy guapo”.

La boda fue íntima y se celebró en el Ayuntamiento de Chelsea, en Londres. De acuerdo con la revista People, la novia lució un traje Dior, con una chaqueta blanca y una falda midi de tul, que combinó con guantes de Cornelia James y un sombrero a medida, diseñado por el reconocido sombrerero Philip Treacy. El novio, eligió un traje a medida de Richard James, con una camisa blanca y una corbata en color dorado.

Cabe mencionar que este es el cuarto matrimonio de la intérprete, ya que su primer enlace ocurrió en 1977, con el escritor y guionista canadiense Larry Davis, con quien terminó tras dos años. Después se volvió a casar en 1982 con el arquitecto Andre J.Lyon, y en 1989 se divorciaron. Su tercer esposo fue el ingeniero musical Mark Levinson, con quien la actriz estuvo casada de 1998 a 2004.

kim cattrall
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
