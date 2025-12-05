Luis Miguel publica foto con Dua Lipa tras el cover de la cantante de “Bésame mucho” en la CDMX

Dua Lipa ha conquistado a sus fans mexicanos durante los dos conciertos que ha ofrecido en la ciudad en el marco de su gira Radical Optimism Tour, donde interpretó por sorpresa un cover de la canción “Bésame mucho”, original de Consuelo Velázquez. La versión que eligió Dua fue la producida en 1997 con los arreglos balada pop de Luis Miguel, quien no dudó en reaccionar a la interpretación de la famosa.

Dua ha dedicado los últimos días a mejorar su español para interpretar covers en sus presentaciones latinas, y a pesar de que el idioma no es su lengua natal, Dua Lipa ha cantado a la perfección los temas que ha elegido.

Aunque Luis Miguel permanece alejado de la vida pública, llamó la atención que reapareció para honrar el homenaje musical que le hizo Dua Lipa, y lo hizo mediante una foto que dice más que mil palabras. Luis Miguel tomó sus redes sociales para expresar su agradecimiento con la publicación de una imagen editada en la que aparecen ambos. Sin incluir una sola palabra, el guiño del cantante demuestra que le agradó la participación de la británica.

Por supuesto que los comentarios de los fans de Luis Miguel no se hicieron esperar, deseando verlos cantar juntos en alguna colaboración, aunque también se especula que el cantante podría hacer una aparición sorpresa en el próximo show de la famosa.