Así fue la lujosa boda de Thalía y Tommy Mottola, la cantante revela cómo se conocieron

Hablar de bodas legendarias es hablar del enlace entre Thalía y Tommy Mottola. A 25 años de distancia, su matrimonio sigue siendo recordado como uno de los más icónicos de todos los tiempos, no solo por el romance, sino por la magnitud simbólica y cultural que representó.

Una ceremonia que hizo historia en Nueva York

La boda se celebró en la majestuosa Catedral de San Patricio, en el corazón de Nueva York. El vestido de Thalía —elegante, clásico y atemporal— marcó tendencia, mientras que la ceremonia reunió a figuras clave del mundo del entretenimiento, consolidando el evento como un momento histórico.

Veo estas fotos y estos vídeos y siento el frío de la noche neoyorquina, la emoción que no me cabía en el pecho, la impresión de ver a tanta gente hermosa que se juntó para desearnos nada más que bendiciones. Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, felices. Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños. Thalía.

Invitados de lujo

Entre los asistentes destacó la presencia de Michael Jackson, un detalle que por sí solo elevó la boda al estatus de acontecimiento global. Executivos de la industria musical, artistas internacionales y personalidades influyentes fueron testigos de una unión que simbolizaba la convergencia entre el amor y el poder cultural.

Míranos ahora mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos.

Eres el gran amor de mi vida.

Te amo profundamente.

¡25 años casados! Y juntos más si contamos que nos conocimos en blind date en el 98. Thalía.

El matrimonio entre Thalía y Tommy Mottola representó mucho más que un enlace romántico. Fue el reflejo de una era dorada para la música latina en el mercado internacional y el inicio de una de las parejas más influyentes del entretenimiento global.

Hoy, a 25 años de aquel “sí”, la boda sigue siendo referencia obligada cuando se habla de enlaces icónicos. No solo por su despliegue, sino por una historia de amor que ha resistido el tiempo y que continúa capturando la atención del público alrededor del mundo.