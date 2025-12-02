Suscríbete
Millie Bobby Brown cambia de nombre tras casarse con Jake Bongiovi

La actriz de 21 años se casó hace un año con su pareja, con quien ya tiene una hija

Diciembre 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
millie-bobby-brown-y-jake-bongiovi

Al parecer, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi estarían preparando una boda más grande para finales de 2024.

Instagram

Millie Bobby Brown, la estrella de “Stranger Things”, adoptó un nuevo apellido tras contraer matrimonio con Jake Bongiovi. La actriz británica comunicó en una entrevista que su nombre legal adoptado es Millie Bonnie Bongiovi, eliminando tanto “Bobby” como el apellido “Brown”.

Este cambio llega 18 meses después de su boda, celebrada en mayo de 2023, luego de tres años de relación con Bongiovi. De esta manera, la actriz de 21 años actualizó su nueva identidad tras contraer matrimonio.

Ahora, con el final de Stranger Things a la vuelta de la esquina, la joven hizo oficial su cambio de nombre. Lo hizo junto a su coprotagonista y mejor amigo Noah Schnapp, Will en la serie. Cuando le preguntaron al actor cuál era el nombre completo de Millie, ella tuvo que corregirle varias veces para que lo dijera correctamente. “Olvídate de Bobby, olvídate de Brown. Solo es Millie Bonnie Bongiovi”, dijo.

La actriz reveló que aunque siempre se ha hecho llamar Millie Bobby Brown, ese tampoco era su nombre real. Se lo confesó a su coprotagonista Chris Pratt, en una entrevista con BuzzFeed UK, con motivo del estreno de la película, se lo había cambiado por diversión y era algo así como su nombre artístico. “Nunca se lo he dicho a nadie”, comentó.

Millie Bobby Brown
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
