Dua Lipa sorprendió con “Bésame mucho” en el Estadio GNP Seguros

Dua Lipa enamoró a sus fans al interpretar “Bésame mucho”, versión Luis Miguel frente a 75 mil personas en el Estadio GNP Seguros. Previo a la canción, dedicó un emotivo mensaje a sus fans mexicanos, “estar aquí esta noche es la cereza del pastel, y es la única manera en la que quería cerrar este tour. Muchas, muhas gracias por hacerme sentir tan en casa. Siento una conexión muy, muy profunda con este país y su hermosa gente, siempre voy a volver”.

“Bésame mucho”, fue el cover que Dua eligió para conquistar a miles de asistentes de la primera fecha de conciertos de la gira Radical Optimist Tour, misma que fue compuesta por Consuelo Velázquez y pese a haber sido interpretada por Luis Miguel, su primera versión fue en 1941 con Emilio Tuero.

“Hoy quiero honrar a una gran compositora mexicana: Consuelito Velázquez. Esta canción está muy cerca del corazón de tanta gente en el mundo. Me encanta porque la historia dice que ella ni siquiera había sido besada cuando la escribió... y creo que los compositores escribimos nuestros sueños. Por eso esta canción. Si la conoce, canten conmigo”, dijo. Durante su concierto, Dua Lipa interpretó éxitos de su repertorio como “New Rules”, “Levitating” y “Houdidi”.