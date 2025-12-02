Suscríbete
Uñas en tendencia para Navidad que dominarán las fiestas este año

Estos diseños se imponen como los favoritos para la temporada más festiva del año

Diciembre 02, 2025 • 
Tania Franco
Tendencias en uñas para navidad

Oksana Gumeniuk/Getty Images/iStockphoto

Con la llegada de diciembre, las uñas navideñas se convierten en el accesorio infalible para complementar cualquier look de fiestas. Esta temporada, las tendencias apuestan por una combinación de elegancia, brillo y detalles protagonistas, dejando atrás los diseños recargados para dar paso a acabados sofisticados y versátiles.

Nude con luces

Este diseño apuesta por una base nude suave y líneas finas en negro que simulan luces navideñas, acentuadas con pequeños cristales de colores. Es una forma discreta y moderna de llevar el espíritu festivo en las uñas, ideal para quienes buscan algo elegante, diferente y fácil de combinar durante toda la temporada.

Christina Radcliffe/Getty Images/iStockphoto

Rojo con acento dorado

El rojo intenso se reafirma como el color estrella de la temporada, elevado con delicadas líneas doradas que aportan un toque de sofisticación. Este diseño combina tradición y elegancia, ideal para las fiestas decembrinas y perfecto para quienes buscan una manicura clásica con un giro moderno.

Dariia Chernenko/Getty Images

Verde esmeralda con acentos joya

El verde profundo se convierte en una de las apuestas más sofisticadas de la temporada, combinado con acabados glitter y aplicaciones tipo joya en tonos dorado y rojo. Un diseño festivo y elegante que evoca lujo navideño y es perfecto para quienes buscan una manicure protagonista sin perder refinamiento.

marigo20/Getty Images/iStockphoto

Plata glitter

Las uñas plateadas con acabado glitter se imponen como una elección infalible para la temporada navideña. Brillantes, elegantes y versátiles, aportan un toque festivo inmediato y funcionan perfecto tanto para cenas de fin de año como para celebraciones más formales.

uñas navideñas

Mariia Demchenko/Getty Images

Azul invernal

El azul profundo se inspira en los cielos de invierno y se adorna con pequeños copos de nieve y destellos blancos. Un diseño elegante y temático que captura la magia de la Navidad de forma sutil, ideal para quienes buscan algo festivo sin recurrir a los clásicos rojos o dorados.

Uñas navideñas

Volniy/Getty Images/iStockphoto

Verde con un toque de elegancia

El verde bosque se combina con trazos dorados tipo cuadrícula y un delicado árbol de Navidad minimalista como acento central. Un diseño elegante y festivo que evoca la estética clásica de la temporada, ideal para quienes buscan uñas protagonistas con un toque sofisticado y artesanal.

uñas navideñas

Christina Radcliffe/Getty Images

Rojo clásico con detalles festivos

El rojo brillante vuelve a ser protagonista en Navidad, decorado con delicados motivos dorados que evocan copos y ornamentos. Un diseño elegante y atemporal que captura el espíritu de la temporada y eleva cualquier look festivo con un toque sofisticado.

Uñas rojas navideñas

Oksana Gumeniuk/Getty Images/iStockphoto

Negro profundo con destellos en viño

El esmalte negro se eleva con micro destellos y detalles invernales en blanco, creando un manicure sofisticado y nocturno. Una opción moderna y elegante para las fiestas, perfecta para quienes buscan un look navideño más audaz y chic.

Uñas de navidad

Kseniia Barlit/Getty Images/iStockphoto

Blanco elegante con destellos dorados

El blanco cremoso se combina con acentos en glitter dorado para una manicura limpia, luminosa y sofisticada. Un diseño ideal para la temporada navideña que equilibra elegancia y brillo sutil, perfecto para celebraciones formales o looks minimalistas de fiesta.

Uñas navideñas

Kseniia Barlit/Getty Images

Esta temporada, las manicuras navideñas celebran el equilibrio entre tradición y tendencia. Desde rojos clásicos y tonos joya hasta acabados metálicos, gráficos minimalistas y detalles brillantes, las uñas se convierten en un accesorio clave para elevar cualquier look festivo. La clave está en elegir un diseño que refleje tu estilo personal sin perder el toque elegante y atemporal que define a la Navidad.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
