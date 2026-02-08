Suscríbete
El OMEGA Pavilion abrió sus puertas en Milano Cortina 2026

Los visitantes de Milán ahora tienen la oportunidad de sumergirse en el cronometraje de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de la mano del OMEGA Pavilion, que presenta su experiencia en el corazón de la ciudad anfitriona

Febrero 08, 2026 
Diana Laura Sánchez
Situado en San Babila, el OMEGA Pavilion celebra el legado de la firma como Cronometradora Oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, un papel que desempeña desde 1932. Los visitantes pueden explorar un espacio dinámico e interactivo repleto de instalaciones que ponen la emoción del deporte al alcance de su mano.

Para declarar oficialmente inaugurado el OMEGA Pavilion, el tradicional corte de cinta corrió a cargo de Raynald Aeschlimann, Presidente y CEO de OMEGA; Kirsty Coventry, Presidenta del Comité Olímpico Internacional; Alain Zobrist, CEO de OMEGA Timing.

Raynald Aeschlimann comentó: “El OMEGA Pavilion es realmente la mejor manera de entender nuestro papel como Firma Cronometradora Oficial. Podemos sumergir al visitante dentro de cada deporte y mostrar las tecnologías y procesos que hacen posible cada momento. Es una atracción imprescindible en la ciudad anfitriona y se puede aprender muchísimo sobre la magia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno”.

Los visitantes que acudan al pabellón comenzarán su visita ya en el exterior, donde el legado olímpico y paralímpico de OMEGA cobra vida con imágenes históricas y pies de foto. Se trata de una breve introducción a los 94 años de trayectoria de la firma en la que se ponen de relieve las rompedoras innovaciones del cronometraje y su evolución a lo largo del tiempo.

El descubrimiento continúa en el interior, con una amplia muestra de historias, películas, reseñas de atletas, exhibiciones de tecnologías, oportunidades para tomar fotografías y una tienda temporal.

Quizá la oportunidad más emocionante de todas sea la de sentarse dentro de un auténtico bobsleigh olímpico y sentir la emoción de este deporte a través de una experiencia de realidad virtual. Esta experimentación única en su género pone de relieve la vertiginosa naturaleza de este deporte y muestra cómo se utiliza la tecnología OMEGA para medir cada segundo.

Los visitantes también pueden colocarse dentro un espectacular salto de esquí acrobático. Cuando una persona se sitúe frente a la cámara, un software de IA creará una imagen especial en la que parecerá que domina el arte del deporte extremo. Un recuerdo divertido para publicar en las redes sociales.

Para los aficionados al patinaje artístico, hay incluso una exposición que muestra cómo la tecnología OMEGA ahora capta una amplia gama de datos de este deporte, desde alturas de salto y tiempos de vuelo en tiempo real hasta rotaciones y velocidades de aterrizaje.

Naturalmente, también se exponen algunos de los dispositivos de cronometraje más importantes de OMEGA. Desde la pistola electrónica de salida hasta la nueva cámara photofinish Scan’O’Vision ULTIMATE, cada dispositivo ofrece una visión especial del cronometraje moderno en su versión más avanzada.

El OMEGA Pavilion estará abierto al público en horario de 10:00 a 22:00 horas, todos los días de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, es decir, del 6 al 22 de febrero y del 6 al 15 de marzo. La entrada es gratuita.

