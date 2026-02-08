Suscríbete
La noche en que Giorgio Armani fue ovacionado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El diseñador participó directamente en la concepción creativa de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, reafirmando su vínculo con el deporte

Febrero 07, 2026 • 
Tania Franco
La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 estuvo marcada por un momento profundamente emotivo: un homenaje especial a Giorgio Armani, símbolo del estilo y la identidad cultural italiana.

El tributo reconoció su estrecha relación con el deporte y su legado creativo. Más allá del reconocimiento, Armani participó directamente en la concepción estética de la ceremonia, colaborando en la visión creativa y en la puesta en escena de momentos clave del acto inaugural.

La escena, ovacionada por el público en el Estadio San Siro, selló una noche donde moda, emoción y deporte se unieron para dar inicio a Milán-Cortina 2026.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
