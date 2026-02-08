La noche en que Giorgio Armani fue ovacionado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 estuvo marcada por un momento profundamente emotivo: un homenaje especial a Giorgio Armani, símbolo del estilo y la identidad cultural italiana.

El tributo reconoció su estrecha relación con el deporte y su legado creativo. Más allá del reconocimiento, Armani participó directamente en la concepción estética de la ceremonia, colaborando en la visión creativa y en la puesta en escena de momentos clave del acto inaugural.

La escena, ovacionada por el público en el Estadio San Siro, selló una noche donde moda, emoción y deporte se unieron para dar inicio a Milán-Cortina 2026.