Cuatro jugadores del top llegan al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

El Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC anunció a cuatro jugadores dentro del TOP 10 para su edición XXXIII que se celebrará del 21 y el 28 de febrero de 2026 en el bello puerto de Acapulco.

El cuadro de singles de 32 jugadores estará encabezado por Alexander Zverev (No. 3), Lorenzo Musetti (No. 5), Alex de Miñaur (No. 6) y Ben Shelton (No. 7).

Acompañados por Casper Ruud (No.13), Alejandro Davidovich Fokina (No. 14) y Flavio Cobolli (No. 22), junto con Frances Tiafoe (No. 34), el veterano y campeón de 2014, Grigor Dimitrov (No. 45), además de Gael Monfils (No. 110) en su último año como profesional.

La lista para el ATP 500 la completan jugadores destacados como Cameron Norrie (No. 27), Brandon Nakashima (No. 30), Valentin Vacherot (No. 31), Corentin Moutet (No. 37) y el estadounidense Sebastian Korda (No. 53), entre otros.

“Estamos muy contentos con esta edición ya que tenemos varias noticias importantes y experiencias nuevas para los aficionados. Pero sobre todo, estamos listos para recibir a estos grandes jugadores donde tenemos a cuatro tenistas dentro del Top 10 con Zverev, Musseti, De Miñaur, campeón en 2023 y 2024, y Shelton, una cifra que pocos torneos en el mundo pueden presumir”, aseguró Álvaro Falla, CEO de Mextenis y director del torneo.

El alemán Zverev buscará por tercera vez regresar al partido decisivo luego de disputar la final de 2019 que perdió ante Nick Kyrgios y dos años después en 2021 cuando levantó el título ante Stefanos Tsitsipas.

El italiano Mussetti, que se instaló en los cuartos de final del Abierto de Australia, regresa en busca de sumar un título a los dos trofeos conquistados en 2022. Tras estrenarse en el Top 5 mundial, el objetivo es incrementar su palmarés.

El australiano De Miñaur, quien también presume de una gran participación en el primer Grand Slam del año en casa y fue bicampeón de Acapulco en 2023 y 2024, suma 10 títulos en su carrera (el último en Washington 2025).

Y cierra la lista del Top 10 Ben Shelton, con 23 años, quien ganó su primer Masters 1000 en Canadá en 2025, suma tres títulos ATP y comenzó en gran nivel la temporada tras llegar a cuartos de final en Australia.

Por su parte, el noruego Ruud conquistó el Masters 1000 de Madrid en 2025 y fue finalista en 2024 en los torneos de Acapulco y Los Cabos.

Mientras que el español Davidovich Fokina, finalista en 2025 en Acapulco, donde cayó ante Tomas Machac, estará de regreso en busca de su primer título en el circuito tras tres finales el año pasado.

El italiano Flavio Cobolli, de 23 años, regresa tras conquistar sus primeros dos títulos ATP en 2025 y otro de los favoritos de la afición local, el estadounidense Frances Tiafoe, también estará presente.

La lista de jugadores y sus alternantes prometen una semana de alta competencia y espectáculo en la Arena GNP Seguros. Además el AMT le dio la bienvenida a su nuevo patrocinador Stanley “Estamos seguros de que sus productos conectarán muy bien con la afición y que esta alianza va a sumar mucho a la experiencia que viven en el complejo” aseguró Falla.

Entre las novedades para esta edición del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC destacan un Congreso de Entrenadores que se llevará a cabo del 23 al 25 de febrero con referentes como Nicolás Pereira, Leonardo Lavalle, Edgar Giffenig, David Witt y Pedro Clar. Además de un proyecto que brinda mucho orgullo a Mextenis.

Se trata de Cantera CONADE, un proyecto junto a la organización y la Federación Mexicana de Tenis para apoyar el desarrollo de jóvenes talentos entre 14 y 16 años. En esta ocasión dentro del marco del torneo se llevará a cabo un selectivo rumbo al pre mundial que se disputará en abril en Canadá.

Además, la agenda de actividades se amplía para ofrecer más espacios de convivencia familiar y acercamiento con los jugadores, incluyendo la presencia del argentino Juan Martín del Potro, campeón en 2018, quien será embajador del evento y participará en dinámicas con el público.

El tradicional Kids Day no puede faltar previo al inicio de la actividad del cuadro principal, sumado a Trote por Acapulco, un trote de 5 km junto con Adidas en apoyo a la fundación Construyendo.

Además el área gastronómica se renueva con nuevos invitados como Los Panchos, el chef Carlos Gaytán, primer mexicano en recibir una estrella Michelin e incluso Cuervo ofrecerá nueva coctelería. Sumado a restaurantes que ya han sido parte del evento, como Fisher’s, los asistentes podrán disfrutar de comida local e internacional de alto nivel dentro del complejo.

Para el cierre del torneo la organización ofrece un concierto de clausura con el grupo Moenia que forma parte de su #EstamosBienTour.

