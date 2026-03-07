Revista
Sports

Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Australia 2026

El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza en Melbourne y quedó eliminado en la primera ronda de clasificación

Marzo 07, 2026 • 
Tania Franco
Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Australia 2026

Instagram: F1 - Max Verstappen

El inicio del fin de semana del Gran Premio de Australia 2026 dejó una de las sorpresas más grandes de la temporada. El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación en el circuito de Albert Park, en Melbourne, lo que provocó una bandera roja y lo dejó fuera de la sesión.

El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza al inicio de una vuelta rápida y terminó en la grava antes de impactar contra las barreras. El incidente impidió que registrara un tiempo competitivo, quedando eliminado en la primera ronda de clasificación, algo extremadamente raro para el neerlandés, conocido por dominar las sesiones de qualy en los últimos años.

Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Australia 2026

Instagram: F1

Este resultado podría afectar su desempeño en la carrera, ya que tendrá que salir desde posiciones muy retrasadas en la parrilla, lo que complica la posibilidad de luchar por el podio en un circuito urbano donde adelantar no siempre es sencillo.

El campeón de Red Bull reportó que se encuentra bien, pero largará desde el fondo de la parrilla en la carrera de mañana tras su inesperada eliminación.

Max Verstappen
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
flavio-abierto-de-tenis.jpeg
Sports
Flavio Cobolli se corona campeón del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco
Marzo 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
776394099
Sports
Así se escribió la historia de Milán-Cortina 2026
Febrero 24, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
isaac-del-toro.jpeg
Sports
Isaac del Toro sube al segundo lugar del ranking UCI
Febrero 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alex-de-minaur-abierto-de-tenis-acapulcojpeg
Sports
El tenista Alex de Miñaur cae en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco
Febrero 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
checo-perez-entrevista-caras.jpg
Sports
EXCLUSIVA Checo Pérez nos cuenta todo sobre su regreso a la F1 con Cadillac
Misma meta, más experiencia; sólo un cambio de llantas y motor renovado.

El piloto mexicano regresa a la F1 y se aventura a una temporada que se antoja histórica. Inicia una etapa más en su carrera, ahora al volante de Cadillac, que promete hacernos vibrar en las gradas, soñar y, por qué no, aspirar al podio.
Febrero 23, 2026
 · 
Caleb Torres
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez--1200x675.jpg
Sports
Así luce por dentro la lujosa mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Arabia Saudita
El hogar del famoso futbolista y su familia junto a la playa con servicios que van desde caminos para andar a la playa hasta albercas y áreas de spa
Junio 04, 2024
 · 
Laura Reyes
arena-mexico-1200x675.jpg
Sports
Quién es el dueño de la Arena México, la catedral de la lucha libre
Un recinto histórico y emblemático para la lucha libre y el boxeo en el corazón de la Ciudad de México cumple 68 años
Enero 18, 2024
 · 
Laura Reyes
Cristiano Ronaldo CR7
Sports
Cristiano Ronaldo: Todo lo que debes saber del “Mister Champions”
Junio 30, 2021
 · 
Melisa Velázquez