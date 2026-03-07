Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Australia 2026

El inicio del fin de semana del Gran Premio de Australia 2026 dejó una de las sorpresas más grandes de la temporada. El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación en el circuito de Albert Park, en Melbourne, lo que provocó una bandera roja y lo dejó fuera de la sesión.

El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza al inicio de una vuelta rápida y terminó en la grava antes de impactar contra las barreras. El incidente impidió que registrara un tiempo competitivo, quedando eliminado en la primera ronda de clasificación, algo extremadamente raro para el neerlandés, conocido por dominar las sesiones de qualy en los últimos años.

Instagram: F1

Este resultado podría afectar su desempeño en la carrera, ya que tendrá que salir desde posiciones muy retrasadas en la parrilla, lo que complica la posibilidad de luchar por el podio en un circuito urbano donde adelantar no siempre es sencillo.

El campeón de Red Bull reportó que se encuentra bien, pero largará desde el fondo de la parrilla en la carrera de mañana tras su inesperada eliminación.