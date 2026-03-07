Revista
Entretenimiento

Charles y Alexandra Leclerc reaparecen en el paddock tras su boda civil en Mónaco

La pareja fue vista en el circuito de Albert Park durante las prácticas del Gran Premio de Australia, en su primera aparición pública tras casarse

Marzo 06, 2026 • 
Tania Franco
Jayce Illman/Getty Images

Charles Leclerc y Alexandra Leclerc hicieron su primera aparición pública como matrimonio durante el fin de semana del Gran Premio de Australia. La pareja fue vista caminando por el paddock del circuito de Albert Park, en Melbourne, durante las prácticas previas a la carrera.

Getty Images.

El piloto de Ferrari apareció relajado antes de la clasificación, acompañado de Alexandra, quien caminó a su lado mientras se dirigían por el área del paddock entre el movimiento habitual de equipos y personal de la Fórmula 1.

Esta salida marca la primera vez que la pareja es vista públicamente desde su boda civil íntima celebrada el sábado 28 de febrero de 2026 en Mónaco, donde contrajeron matrimonio en una ceremonia privada rodeados de familiares y amigos cercanos.

Alexandra Saint Mleux Charles Leclerc F1
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
