Revista
Sports

Luis Ángel Malagón, el arquero estrella del Club América

Su carrera profesional comenzó en el Monarcas Morelia, donde debutó en 2016, y continuó en el Club Necaxa

Marzo 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
luis-angel-malagon.jpeg

Getty Images

En 2023, cuando llegó al Club América, Luis Ángel Malagón, fichado para sustituir a Guillermo Ochoa, se consolidó como guardameta titular y fue pieza clave en la obtención del campeonato del torneo Apertura 2023, destacando por sus atajadas decisivas en la liguilla.

A nivel internacional, Malagón ha representado a la Selección Mexicana; en 2020 formó parte del equipo que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, uno de los logros más importantes en su carrera.

malagon.jpeg

Getty Images

Se ha consolidado como uno de los porteros mexicanos más destacados de su generación. Inició su carrera profesional con Monarcas Morelia, donde debutó en la Liga MX en 2017. En 2020, dio un paso importante al fichar por Club Necaxa.

En el torneo de la Copa Oro 2025 fue reconocido como el Mejor Portero, reafirmando que era el elegido para defender el arco nacional en la Copa del Mundo de 2026, desafortunadamente sufrió una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo sufrida durante un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Philadelphia Union, lesión que requiere cirugía y un tiempo de recuperación de seis a nueve meses, lo que provocó su baja para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

malagon.jpeg

Getty Images

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
isaac-del-toro.jpeg
Sports
Isaac del Toro logra histórico tercer lugar en el podio en Strade Bianche 2026
Marzo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Australia 2026
Sports
Max Verstappen sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Australia 2026
Marzo 07, 2026
 · 
Tania Franco
flavio-abierto-de-tenis.jpeg
Sports
Flavio Cobolli se corona campeón del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco
Marzo 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
776394099
Sports
Así se escribió la historia de Milán-Cortina 2026
Febrero 24, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
checo-perez-entrevista-caras.jpg
Sports
EXCLUSIVA Checo Pérez nos cuenta todo sobre su regreso a la F1 con Cadillac
Misma meta, más experiencia; sólo un cambio de llantas y motor renovado.

El piloto mexicano regresa a la F1 y se aventura a una temporada que se antoja histórica. Inicia una etapa más en su carrera, ahora al volante de Cadillac, que promete hacernos vibrar en las gradas, soñar y, por qué no, aspirar al podio.
Febrero 23, 2026
 · 
Caleb Torres
carlos-vela-siaoa-canibano-1200x675.jpg
Sports
Quién es Saioa Cañibano, la esposa de Carlos Vela que reveló cómo el fuego arrasó su mansión en California
La esposa del delantero de Los Ángeles F.C. compartió el estado de su familia frente a los incendios en Los Ángeles
Enero 09, 2025
 · 
Laura Reyes
jugadores us one 2023
Sports
Ellos son los 5 jugadores de tenis más guapos del US Open
Estos 5 tenistas del US Open sin duda nos han robado el corazón
Agosto 30, 2023
 · 
Daniela Alazraki
diana-flores-1200x675.jpg
Sports
Quién es Diana Flores, la mexicana que conquistó la NFL y brilló en el Super Bowl 2024
Diana Flores se ha convertido en una embajadora mexicana del flag football en la NFL, desde el IPN hasta el Pro Bowl
Febrero 12, 2024
 · 
Laura Reyes