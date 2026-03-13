Luis Ángel Malagón, el arquero estrella del Club América

En 2023, cuando llegó al Club América, Luis Ángel Malagón, fichado para sustituir a Guillermo Ochoa, se consolidó como guardameta titular y fue pieza clave en la obtención del campeonato del torneo Apertura 2023, destacando por sus atajadas decisivas en la liguilla.

A nivel internacional, Malagón ha representado a la Selección Mexicana; en 2020 formó parte del equipo que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, uno de los logros más importantes en su carrera.

Getty Images

Se ha consolidado como uno de los porteros mexicanos más destacados de su generación. Inició su carrera profesional con Monarcas Morelia, donde debutó en la Liga MX en 2017. En 2020, dio un paso importante al fichar por Club Necaxa.

En el torneo de la Copa Oro 2025 fue reconocido como el Mejor Portero, reafirmando que era el elegido para defender el arco nacional en la Copa del Mundo de 2026, desafortunadamente sufrió una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo sufrida durante un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Philadelphia Union, lesión que requiere cirugía y un tiempo de recuperación de seis a nueve meses, lo que provocó su baja para la Copa Mundial de la FIFA 2026.