Suscríbete
Sports

Ellos son los jugadores más guapos que verás en el Super Bowl LX este domingo

El Super Bowl 60 ya está a la vuelta de la esquina: Patriots de Nueva Inglaterra vs. Seahawks de Seattle, donde no solo reunirá a millones de aficionados pendientes del marcador, sino que también concentrará miradas en el carisma de los jugadores

Febrero 06, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
jugadores-mas-guapos-del-superbowljpeg

El Super Bowl 2026 no solo es el evento deportivo más visto del año, es una pasarela inesperada donde el poder, la seguridad y el carisma se convierten en el mejor accesorio. Entre cascos, hombreras y miradas concentradas, hay jugadores que logran algo más difícil que anotar un touchdown: robar suspiros y miradas.

Empezamos la lista con Drake Maye (Patriots) El mariscal de campo donde no solo lidera a su equipo rumbo al Super Bowl, sino que también es uno de los jugadores más seguidos por su presencia atlética y estilo fresco. Con más de 2 metros de altura es un atleta que sin duda roba todas las miradas.

Drake-Maye-en-el-Super-bowl.jpg

Screenshot

Sam Darnold (Seahawks), aparte del talento, Darnold tiene una mirada intensa y una sonrisa fácil que lo han convertido en uno de los más fotogénicos de la liga. En el campo proyecta confianza y liderazgo, es uno de los mejores jugadores de la temporada.

Sam-Darnold-en-el-Super-bowl.jpg

Screenshot

Christian González (Patriots), desde la defensiva de los Patriots, Christian González demuestra que la fortaleza también puede ser elegante. Su físico impecable, porte tranquilo y mirada seria lo convierten en uno de los más atractivos del Super Bowl 2026.

Cooper Kupp (Seahawks) aporta ese atractivo maduro que nunca falla. Su sonrisa honesta y actitud sencilla lo convierten en uno de los jugadores más queridos y admirados. No busca protagonismo, pero siempre termina captándolo.

Tommy DeVito (Patriots) aunque Devito está listado como uno de los tres quarterbacks del equipo siendo suplente, no le quita el mérito de su gran carisma y personalidad. Con rasgos clásicos, sonrisa relajada y una imagen recuerda al galán deportivo tradicional.

Tommy-Devito-en-elSuper-bowl.jpg

Screenshot

En el Super Bowl 2026, estos jugadores no solo compiten por el trofeo Vince Lombardi. También protagonizan uno de los eventos más observados del año, donde cada gesto, mirada y celebración queda grabada. Son guapos, sí, pero sobre todo seguros, talentosos y conscientes de que el mundo entero los está viendo.

Super Bowl
Regina Cuevas de la Fuente
Relacionadas
¡Orgullo mexicano en Milán! Donovan Carrillo en el primer desfile de moda en la historia olímpica de invierno
Sports
¡Orgullo mexicano en Milán! Donovan Carrillo en el primer desfile de moda en la historia olímpica de invierno
Febrero 05, 2026
 · 
Tania Franco
“Estoy intentando disfrutarlo”: Bad Bunny habla de su presentación en el Super Bowl
Entretenimiento
“Estoy intentando disfrutarlo”: Bad Bunny habla de su presentación en el Super Bowl
Febrero 05, 2026
 · 
Tania Franco
tenistas-abierto-mexicano-de-tenis-2026jpeg
Sports
Cuatro jugadores del top llegan al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco
Enero 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ellas son las cuatro mujeres mexicanas cruzaron el Atlántico y lograron lo impensable
Sports
Ellas son las cuatro mujeres mexicanas cruzaron el Atlántico y lograron lo impensable
Enero 28, 2026
 · 
Tania Franco
checo-perez-cadillac.jpg
Sports
“Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo de la Fórmula 1”: Checo Pérez rompe el silencio
El piloto mexicano habla de su etapa junto a Max Verstappen, la presión interna en Red Bull y su regreso a la F1 en 2026 con Cadillac
Enero 06, 2026
 · 
Tania Franco
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez--1200x675.jpg
Sports
Así luce por dentro la lujosa mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Arabia Saudita
El hogar del famoso futbolista y su familia junto a la playa con servicios que van desde caminos para andar a la playa hasta albercas y áreas de spa
Junio 04, 2024
 · 
Laura Reyes
arena-mexico-1200x675.jpg
Sports
Quién es el dueño de la Arena México, la catedral de la lucha libre
Un recinto histórico y emblemático para la lucha libre y el boxeo en el corazón de la Ciudad de México cumple 68 años
Enero 18, 2024
 · 
Laura Reyes
mascotas-fifa-2026jpeg
Sports
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026
El Mundial 2026 ya tiene a sus estrellas; la FIFA reveló cuáles serán las tres mascotas para la Copa Mundial del próximo año
Septiembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez