Ellos son los jugadores más guapos que verás en el Super Bowl LX este domingo

El Super Bowl 2026 no solo es el evento deportivo más visto del año, es una pasarela inesperada donde el poder, la seguridad y el carisma se convierten en el mejor accesorio. Entre cascos, hombreras y miradas concentradas, hay jugadores que logran algo más difícil que anotar un touchdown: robar suspiros y miradas.

Empezamos la lista con Drake Maye (Patriots) El mariscal de campo donde no solo lidera a su equipo rumbo al Super Bowl, sino que también es uno de los jugadores más seguidos por su presencia atlética y estilo fresco. Con más de 2 metros de altura es un atleta que sin duda roba todas las miradas.

Sam Darnold (Seahawks), aparte del talento, Darnold tiene una mirada intensa y una sonrisa fácil que lo han convertido en uno de los más fotogénicos de la liga. En el campo proyecta confianza y liderazgo, es uno de los mejores jugadores de la temporada.

Christian González (Patriots), desde la defensiva de los Patriots, Christian González demuestra que la fortaleza también puede ser elegante. Su físico impecable, porte tranquilo y mirada seria lo convierten en uno de los más atractivos del Super Bowl 2026.

Cooper Kupp (Seahawks) aporta ese atractivo maduro que nunca falla. Su sonrisa honesta y actitud sencilla lo convierten en uno de los jugadores más queridos y admirados. No busca protagonismo, pero siempre termina captándolo.

Tommy DeVito (Patriots) aunque Devito está listado como uno de los tres quarterbacks del equipo siendo suplente, no le quita el mérito de su gran carisma y personalidad. Con rasgos clásicos, sonrisa relajada y una imagen recuerda al galán deportivo tradicional.

En el Super Bowl 2026, estos jugadores no solo compiten por el trofeo Vince Lombardi. También protagonizan uno de los eventos más observados del año, donde cada gesto, mirada y celebración queda grabada. Son guapos, sí, pero sobre todo seguros, talentosos y conscientes de que el mundo entero los está viendo.

