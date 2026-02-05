¡Orgullo mexicano en Milán! Donovan Carrillo en el primer desfile de moda en la historia olímpica de invierno

Donovan Carrillo volvió a poner a México en el centro de la conversación internacional al participar en el primer fashion showcase en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrado en Milán como parte del camino hacia Milano Cortina 2026.

El patinador mexicano desfiló con una indumentaria inspirada en las raíces culturales de México, fusionando moda y deporte en un evento histórico que marca una nueva forma de presentar el espíritu olímpico. Esta pasarela inédita reunió a atletas y representantes de distintos países, celebrando la diversidad cultural que definirá a la próxima justa invernal.

Esta increíble como cada delegación trae su propia vibra, al final, todos compartimos este momento. [...] Es inspirador ver a todos los que estamos aquí, compartiendo el mismo sueño. Donovan Carrillo.

La presencia de Carrillo reafirma que el talento mexicano brilla más allá del hielo, posicionándose en escenarios globales donde el deporte, la cultura y la identidad se encuentran por primera vez bajo el sello olímpico.