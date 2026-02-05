Suscríbete
Sports

¡Orgullo mexicano en Milán! Donovan Carrillo en el primer desfile de moda en la historia olímpica de invierno

El patinador mexicano llevó el espíritu de México a la pasarela en un evento sin precedentes rumbo a Milano Cortina 2026

Febrero 05, 2026 • 
Tania Franco
¡Orgullo mexicano en Milán! Donovan Carrillo en el primer desfile de moda en la historia olímpica de invierno

Instagram

Donovan Carrillo volvió a poner a México en el centro de la conversación internacional al participar en el primer fashion showcase en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrado en Milán como parte del camino hacia Milano Cortina 2026.

El patinador mexicano desfiló con una indumentaria inspirada en las raíces culturales de México, fusionando moda y deporte en un evento histórico que marca una nueva forma de presentar el espíritu olímpico. Esta pasarela inédita reunió a atletas y representantes de distintos países, celebrando la diversidad cultural que definirá a la próxima justa invernal.

Esta increíble como cada delegación trae su propia vibra, al final, todos compartimos este momento. [...] Es inspirador ver a todos los que estamos aquí, compartiendo el mismo sueño.
Donovan Carrillo.

La presencia de Carrillo reafirma que el talento mexicano brilla más allá del hielo, posicionándose en escenarios globales donde el deporte, la cultura y la identidad se encuentran por primera vez bajo el sello olímpico.

Juegos Olimpicos Donovan Carrillo
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
tenistas-abierto-mexicano-de-tenis-2026jpeg
Sports
Cuatro jugadores del top llegan al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco
Enero 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ellas son las cuatro mujeres mexicanas cruzaron el Atlántico y lograron lo impensable
Sports
Ellas son las cuatro mujeres mexicanas cruzaron el Atlántico y lograron lo impensable
Enero 28, 2026
 · 
Tania Franco
checo-perez-cadillac.jpg
Sports
“Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo de la Fórmula 1”: Checo Pérez rompe el silencio
Enero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Mau Otero
Sports
Mau Otero hace historia en Nazaré al surfear una ola de más de 18 metros
Diciembre 16, 2025
 · 
Tania Franco
Cristiano Ronaldo CR7
Sports
Cristiano Ronaldo: Todo lo que debes saber del “Mister Champions”
Junio 30, 2021
 · 
Melisa Velázquez
Delantero mexicano de fútbol
Sports
Raúl Jiménez: Lo que quizá no sabías de uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano
Febrero 15, 2021
 · 
Melisa Velázquez
carlos-vela-siaoa-canibano-1200x675.jpg
Sports
Quién es Saioa Cañibano, la esposa de Carlos Vela que reveló cómo el fuego arrasó su mansión en California
La esposa del delantero de Los Ángeles F.C. compartió el estado de su familia frente a los incendios en Los Ángeles
Enero 09, 2025
 · 
Laura Reyes
kendrick-lamar-sza-superbowl-1200x675.jpg
Sports
¿Qué artistas han estado en el medio tiempo del Super Bowl? Esta es la lista completa
El espectáculo del medio tiempo de la final del futbol americano se ha convertido en un auténtico show en sí mismo
Febrero 06, 2025
 · 
Laura Reyes