Pieter Mulier es el nuevo director creativo de Versace

Hace una semana anunció su salida de Alaïa y hoy nos da la noticia de que es el nuevo director creativo de la reconocida firma Versace. Cabe recordar que Grupo Prada, adquirió la famosa marca fundada por Gianni Versace y continuada por Donatella hasta mazo.

A lo largo de su carrera, Mulier ha propuesto una visión estética personal, que ha contribuido al éxito de las marcas como Raf Simons, Jil Sander, Dior, Clavin Klen y más recientemente, Alaïa, de donde fue director desde 2021 hasta hace una semana.

El comunicado de Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace indica, “Al considerar la adquisión de Versace, identificcamos a Pieter Mulier como la persona ideal para el puesto de diseñador de la marca. Confiamos en que desarrollará plenamente el potencial de Versace y establecerá un diálogo profundo con la historia y la estética distintiva de la marca; estamos encantados de emprender este viaje juntos”.

Mulier sustituye a Dario Vitale, quien dirigió la casa de moda durante unos meses. Vitale dejó la marca el día después de que el grupo Prada adquiriera oficialmente Versace, a pesar de haber trabajado junto a Miuccia Prada en la oficina creativa de Miu Miu.

Mulier es licenciado en arquitectura por el Instituto Saint-Luc de Bruselas, fue descubierto por el director belga Raf Simons, actual codirector creativo de Prada, en un concurso de graduados celebrado en 2003.