Moda

Pieter Mulier es el nuevo director creativo de Versace

El ex diseñador belga de Alaïa, donde estuvo cinco años, empezará una nueva etapa en la casa italiana, presentará su última colección para la maison en marzo y desempeñará el cargo a partir del primero de julio

Febrero 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
pieter-muiler.jpeg

Hace una semana anunció su salida de Alaïa y hoy nos da la noticia de que es el nuevo director creativo de la reconocida firma Versace. Cabe recordar que Grupo Prada, adquirió la famosa marca fundada por Gianni Versace y continuada por Donatella hasta mazo.

A lo largo de su carrera, Mulier ha propuesto una visión estética personal, que ha contribuido al éxito de las marcas como Raf Simons, Jil Sander, Dior, Clavin Klen y más recientemente, Alaïa, de donde fue director desde 2021 hasta hace una semana.

El comunicado de Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace indica, “Al considerar la adquisión de Versace, identificcamos a Pieter Mulier como la persona ideal para el puesto de diseñador de la marca. Confiamos en que desarrollará plenamente el potencial de Versace y establecerá un diálogo profundo con la historia y la estética distintiva de la marca; estamos encantados de emprender este viaje juntos”.

Mulier sustituye a Dario Vitale, quien dirigió la casa de moda durante unos meses. Vitale dejó la marca el día después de que el grupo Prada adquiriera oficialmente Versace, a pesar de haber trabajado junto a Miuccia Prada en la oficina creativa de Miu Miu.

Mulier es licenciado en arquitectura por el Instituto Saint-Luc de Bruselas, fue descubierto por el director belga Raf Simons, actual codirector creativo de Prada, en un concurso de graduados celebrado en 2003.

