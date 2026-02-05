Bella Hadid fue detenida antes del arresto de su ex novio

La famosa Bella Hadid fue detenida en un control vehicular antes de que su ex acapara la atención luego de ser detenido por la policía en Texas.

La detención de Bella se debió a una revisión de rutina por parte de la policía para impedir que los conductores manejaran bajo la influencia del alcohol. De acuerdo con los informes, las autoridades indicaron que Banuelos, quien estaba acompañado de Bella en ese momento no se encontraba en buenas condiciones.

“Inmediatamente noté que Adán hablaba arrastrando las palabras y tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos”, aseguró en el informe el oficial que lo detuvo, asegurando que tenía un fuerte olor a alcohol.

Adán admitió haber consumido cuatro cervezas ese día y accedió a realizar una prueba de sobriedad que derivó en su detención como medida de prevención para evitar que manejara en estado de ebriedad poniendo en peligro su vida y la de los demás.

Banuelos explicó a los agentes que había seguido a Bella Hadid porque ella había regresado al bar para recuperar el celular. Mientras él hablaba con los oficiales, su camioneta permaneció encendida en el lugar. Posteriormente, el sheriff entregó el vehículo y las pertenencias de Banuelos a la modelo.