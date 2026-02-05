Suscríbete
¿Jacob Elordi tiene novia? Los rumores que vuelven a poner su vida amorosa bajo la lupa

Entre suposiciones de su relación profesional con Margot Robbie, el actor australiano en realidad tendría sus ojos puestos en alguien más

Febrero 04, 2026 • 
Tania Franco
¿Jacob Elordi tiene novia? Esto es lo que realmente se sabe sobre su vida amorosa

FilmMagic/FilmMagic

En los últimos meses, el nombre de Jacob Elordi ha vuelto a encender titulares por su vida amorosa. Búsquedas recientes y resúmenes automáticos han sugerido que el actor tendría una relación estable; sin embargo, no existe confirmación oficial de que actualmente tenga novia.

El vínculo más recurrente sigue siendo con Olivia Jade Giannulli, con quien mantuvo una relación intermitente desde 2021. A finales de 2025 se reportó una ruptura definitiva, aunque a inicios de 2026 fueron vistos juntos en algunas ocasiones, lo que reavivó rumores de una posible reconciliación. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas que confirmen un regreso.

¿Jacob Elordi tiene novia? Los rumores que vuelven a poner su vida amorosa bajo la lupa

Instagram: Olivia Jade.

También han circulado especulaciones por apariciones puntuales del actor con otras figuras como Margot Robbie, pero no hay pruebas ni anuncios formales que respalden un nuevo romance. Sin embargo, el actor australiano prefiere mantener su vida privada en silencio y gracias a ello, su trabajo en Frankenstein ha sido destacado sin ningún tipo de controversia que lo rodee.

Jacob Elordi Margot Robbie
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
