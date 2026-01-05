Suscríbete
Jacob Elordi gana el Critics’ Choice Awards 2026 por “Frankenstein” de Guillermo del Toro

El actor fue reconocido por su impactante interpretación de La Criatura en la esperada película de Guillermo del Toro, consolidando uno de los momentos más memorables de la temporada de premios

Enero 04, 2026 • 
Tania Franco
Reflexiones que nos dejó Frankenstein de Guillermo del Toro

El nombre de Jacob Elordi quedó marcado en la temporada de premios tras llevarse el Critics Choice Awards 2026 por su papel como La Criatura en Frankenstein. La victoria confirma el giro artístico del actor y el alcance emocional de una interpretación que ha sido descrita como intensa, vulnerable y profundamente humana.

Visiblemente emocionado, Elordi recibió el premio con un discurso espontáneo y agradecido. Reconoció al equipo creativo —Tamara, Kate y Mike— por hacer posible el proyecto, y destacó el trabajo técnico que dio vida al personaje más allá de una pantalla verde. El momento más emotivo llegó al agradecer a Guillermo del Toro, a quien llamó una inspiración desde su infancia, y a Netflix, además de dedicar el galardón a sus padres.

Gracias, Guillermo del Toro. Te amo. Todos te amamos. Hiciste realidad mis sueños cuando tenía 11 años. Estoy muy feliz de estar aquí.
Jacob Elordi.

Con este reconocimiento, Jacob Elordi no solo suma uno de los premios más importantes de la crítica, sino que consolida su transición hacia roles más desafiantes y autorales. Frankenstein se perfila así como un punto de inflexión tanto para el actor como para la filmografía de Guillermo del Toro, y como una de las producciones más comentadas del año.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
