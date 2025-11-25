Suscríbete
Todas las categorías en las que fue nominada “Frankenstein” en los Critics Choice Awards 2025

La película de Guillermo del Toro avanza con fuerza en la temporada de premios gracias a su destacada presencia en las categorías técnicas

Noviembre 25, 2025 
Tania Franco
Todas las categorías en las que fue nominada Frankenstein en los Critics Choice Awards 2025

La nueva adaptación de “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro para Netflix, continúa consolidándose como una de las grandes favoritas del año. Los Critics Choice Awards 2025 revelaron su Below-the-Line Shortlist, donde la cinta apareció en múltiples categorías técnicas que reconocen la excelencia en el trabajo artesanal detrás de la producción.

  1. Edición.

  2. Fotografía.

  3. Música original.

  4. Diseño de vestuario.

  5. Diseño de producción.

  6. Maquillaje y peinado.
  7. Sonido.
  8. Efectos visuales.
  9. Coordinación de stunts.

Con este sólido desempeño técnico, “Frankenstein” se perfila como un contendiente clave en la carrera hacia los premios más importantes de la temporada, incluidos los Oscar. La visión estética, el diseño de producción, la música y el trabajo artesanal que caracterizan a Guillermo del Toro vuelven a posicionarlo como uno de los directores más celebrados del cine contemporáneo.

Tania Franco
