¡Reencuentro Disney en los Golden Globes 2026! Selena Gomez, Nick Jonas y Miley Cyrus reviven la nostalgia

Aunque Nick Jonas no se acercó, las exestrellas de Disney se tomaron un momento para posar juntas y encender las redes

Enero 11, 2026 • 
Tania Franco
Instagram: Getty Images.

Los Golden Globes 2026 regalaron un instante cargado de nostalgia cuando Selena Gomez y Miley Cyrus se reencontraron durante la gala y se tomaron una fotografía juntas, recordando una de las eras más icónicas de Disney Channel que marcó a toda una generación.

Selena Gomez Miley Cyrus

Instagram: Getty Images.

Aunque Nick Jonas —figura clave en la historia compartida de ambas— no se acercó a saludarlas durante el evento, el gesto entre Selena y Miley fue suficiente para detonar comentarios y recuerdos entre los fans que crecieron con sus carreras.

Un triángulo amoroso que quedó en el pasado

Selena apareció en el video musical de “Burnin’ Up” de los Jonas Brothers, mientras que Miley y Nick colaboraron en la balada “Before the Storm”, cuando su relación era una de las más seguidas por el público juvenil. Tras su ruptura, Miley lanzó “7 Things”, canción en la que hablaba abiertamente de un amor adolescente que, en su momento, fue todo un escándalo mediático.

Hoy, el contexto es completamente distinto. Miley está comprometida con Maxx Morando, Selena está casada con Benny Blanco, y Nick Jonas sigue consolidando su matrimonio con Priyanka Chopra, dejando claro que aquel triángulo amoroso que dominaba titulares en los 2000 pertenece ahora al terreno de la nostalgia.

Lo que antes fue drama juvenil, hoy se transforma en un recuerdo simpático que conecta con la memoria colectiva de una generación que creció frente a Disney Channel y que ahora ve a sus ídolos reunirse en las premiaciones más importantes de Hollywood.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
