Suscríbete
Entretenimiento

El momento viral de Leonardo DiCaprio y la broma de la edad de sus parejas en los Golden Globes 2026

Un comentario en tono de comedia pasó de elogio a broma personal y terminó con una rápida disculpa en plena gala

Enero 11, 2026 • 
Tania Franco
El momento viral de Leonardo DiCaprio y la broma de la edad de sus parejas en los Golden Globes 2026

Getty Images.

Los Golden Globes 2026 regalaron uno de los momentos más comentados de la noche durante el monólogo de apertura de la conductora, cuando Leonardo DiCaprio fue mencionado como ejemplo de una carrera cinematográfica sólida, premiada y llena de proyectos icónicos.

En medio de los elogios por su trayectoria, la presentadora lanzó una frase que cambió el tono del discurso y provocó risas inmediatas en el salón: señaló, en tono irónico, que el actor había conseguido todos esos logros antes de que su pareja llegara a los 30 años, una referencia directa a un tema que desde hace años circula en la conversación pública sobre el actor.

La reacción del público fue inmediata, y las cámaras captaron a DiCaprio sonriendo ante el comentario, lo que contribuyó a que el clip se viralizara rápidamente en redes sociales. Sin embargo, segundos después, la conductora decidió matizar la broma y ofreció una disculpa, reconociendo que había sido un chiste fácil y que no pretendía incomodarlo.

Para cerrar el momento con ligereza, agregó que en realidad no hay demasiada información sobre la vida privada del actor y que, según lo poco que pudo encontrar, lo único confirmado es que su comida favorita es la pasta, remate que devolvió el tono relajado al discurso y provocó nuevas risas.

El intercambio se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos de la ceremonia, no solo por la broma en sí, sino por la manera en que combinó reconocimiento profesional, humor incómodo y una rápida corrección que mantuvo el ambiente festivo de la gala.

Leonardo DiCaprio golden globes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¡El momento más divertido de la noche! Jacob Elordi hace reír a DiCaprio, Benicio y Del Toro mientras los fotografía
Entretenimiento
¡El momento más divertido de la noche! Jacob Elordi hace reír a DiCaprio y Del Toro mientras los fotografía
Enero 10, 2026
 · 
Tania Franco
La familia Beckham
Entretenimiento
Brooklyn Beckham buscaría limitar el contacto con sus padres a través de abogados
Enero 10, 2026
 · 
Tania Franco
Ana de la Reguera
Entretenimiento
Ana de la Reguera renuncia a ser madre a sus 48 años
Enero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-super-bowl-2026.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny enfrenta demanda por16 millones de dólares
Enero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ana Colchero reaparece en redes sociales
Entretenimiento
Ana Colchero: de economista a actriz y de actriz a escritora
Abril 01, 2020
 · 
Alejandra Morón
Brooklyn Beckham anuncia compromiso Nicola Peltz
Entretenimiento
Es oficial: Brooklyn Beckham y Nicola Peltz están comprometidos
Julio 11, 2020
 · 
Caras
Emmanuel.jpg
Entretenimiento
“A José José lo vi muy bien dentro de lo que puede ser esta enfermedad”: Emmanuel
Agosto 31, 2018
 · 
Caras
¿Qué pasó con el actor de Bajo la misma estrella? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones
Entretenimiento
¿Qué pasó con el actor de “Bajo la misma estrella”? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones
De promesa del cine juvenil a una figura envuelta en controversia. El turbio recorrido profesional de Ansel Elgort y su situación actual
Enero 03, 2026
 · 
Tania Franco