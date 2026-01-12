El momento viral de Leonardo DiCaprio y la broma de la edad de sus parejas en los Golden Globes 2026

Los Golden Globes 2026 regalaron uno de los momentos más comentados de la noche durante el monólogo de apertura de la conductora, cuando Leonardo DiCaprio fue mencionado como ejemplo de una carrera cinematográfica sólida, premiada y llena de proyectos icónicos.

En medio de los elogios por su trayectoria, la presentadora lanzó una frase que cambió el tono del discurso y provocó risas inmediatas en el salón: señaló, en tono irónico, que el actor había conseguido todos esos logros antes de que su pareja llegara a los 30 años, una referencia directa a un tema que desde hace años circula en la conversación pública sobre el actor.

La reacción del público fue inmediata, y las cámaras captaron a DiCaprio sonriendo ante el comentario, lo que contribuyó a que el clip se viralizara rápidamente en redes sociales. Sin embargo, segundos después, la conductora decidió matizar la broma y ofreció una disculpa, reconociendo que había sido un chiste fácil y que no pretendía incomodarlo.

Para cerrar el momento con ligereza, agregó que en realidad no hay demasiada información sobre la vida privada del actor y que, según lo poco que pudo encontrar, lo único confirmado es que su comida favorita es la pasta, remate que devolvió el tono relajado al discurso y provocó nuevas risas.

El intercambio se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos de la ceremonia, no solo por la broma en sí, sino por la manera en que combinó reconocimiento profesional, humor incómodo y una rápida corrección que mantuvo el ambiente festivo de la gala.