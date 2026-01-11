Britney Spears da una pista sobre su regreso a los escenarios

Britney Spears emocionó a sus seguidores y les devolvió la ilusión de su regreso a los escenarios, tras varios años alejada de las presentaciones en vivo. A través de redes sociales, la intérprete compartió una foto de un piano que planea obsequiar a su hijo Jayden Federline, publicación en la que explicó que los videos que difunde en sus plataformas digitales forman parte de un proceso personal de sanación.

En el mensaje, Spears manifestó su intención de volver a presentarse en vivo junto a su hijo, sin embargo, aclaró que por razones sensibles no contempla hacerlo en EU.

“Bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo de las que la gente no tiene idea. Estar sentada en un taburete con una rosa roja en el pelo, en un moño, actuando con mi hijo”, escribió al describir cómo imagina su regreso. Además, habló del gran talento de su hijo, “es una gran estrella y me siento honrada de estar en su presencia. Que Dios te bendiga, pequeño hombrecito”.

La última actuación de la famosa en directo ocurrió en 2018, durante una gira en Texas, y desde entonces puso en pausa su carrera musical, a la espera de que la cantante decida volver oficialmente a cantar y bailar frente a sus fans en todo el mundo.

Por ahora, la cantante se está dedicando a retomar la convivencia con sus hijos, según han dejado saber fuentes cercanas a ella.