Brooklyn Beckham buscaría limitar el contacto con sus padres a través de abogados

El hijo mayor de los Beckham habría pedido limitar el contacto directo mientras prioriza su vida junto a Nicola Peltz

Enero 10, 2026 • 
Tania Franco
En los últimos días, diversos medios internacionales han reportado un posible distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, luego de que trascendiera que el joven buscaría mantener cualquier comunicación de forma más formal y discreta.

Aunque no existe una confirmación oficial por parte de la familia, las versiones apuntan a que Brooklyn habría solicitado que ciertos temas se manejen de manera privada y sin exposición pública, incluyendo interacciones en redes sociales, lo que ha alimentado especulaciones sobre una etapa de tensión familiar.

El tema ha vuelto a llamar la atención tras la ausencia de Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, en algunos eventos recientes del clan Beckham, así como por la cercanía que la pareja ha mostrado con la familia Peltz, lo que algunos interpretan como un cambio en las dinámicas familiares.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido declaraciones públicas directas, por lo que el estado real de la relación permanece en el terreno de los reportes mediáticos y la especulación, mientras crece el interés por saber si este distanciamiento será temporal o si podría abrir paso a una futura reconciliación en privado.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
