Entretenimiento

Nicola Peltz celebra su cumpleaños junto a Brooklyn Beckham y lejos del resto del clan Beckham

La actriz adelantó su cumpleaños con una íntima celebración familiar, mientras crecen las señales de distanciamiento con David y Victoria Beckham

Enero 07, 2026 • 
Tania Franco
Nicola Peltz celebra su cumpleaños junto a Brooklyn Beckham y lejos del resto del clan Beckham

Instagram.

Aunque su cumpleaños oficial es el 9 de enero, Nicola Peltz comenzó a celebrar sus 31 años desde un día antes y lo hizo, como ya es costumbre, junto a su esposo Brooklyn Beckham y la familia Peltz, sin rastro del resto del clan Beckham.

A través de su TikTok, la actriz mostró detalles de la celebración: desde el momento en que corta el pastel junto a Brooklyn, hasta escenas más relajadas conviviendo con su familia, incluido su padre, el empresario Nelson Peltz. En una de las publicaciones, Nicola escribió simplemente: “Best birthday” (mejor cumpleaños).

Celebración sencilla, mensajes sutiles y posibles indirectas

La familia Beckham es conocida por su afición al vino y por celebrar con grandes cenas y cavas exclusivas, Brooklyn no fue la excepción, siendo que subió su selección de la noche a sus historias de Instagram.

Brooklyn Beckham y su selección de vinos

Instagram.

Lo que sí resulta evidente es que, una vez más, la familia Beckham no aparece en la celebración, reforzando la narrativa de una relación fracturada entre Brooklyn y sus padres.

¿Habrá felicitación pública de Victoria Beckham?

Ahora todas las miradas están puestas en el 9 de enero, día del cumpleaños oficial de Nicola. El año pasado, Victoria Beckham sí la felicitó públicamente con un video bailando en la playa acompañado de un mensaje cariñoso donde la llamó “maravillosa nuera”.

victoria beckham nicola peltz

Getty

Sin embargo, este año el contexto es distinto. Diversos reportes indican que Brooklyn y Nicola habrían bloqueado a David y Victoria en redes sociales, lo que haría imposible cualquier felicitación pública etiquetándolos. Si hay mensaje, tendría que ser sin menciones directas, o podría simplemente no existir.

Un distanciamiento que ya no se oculta

Entre celebraciones separadas, bloqueos en redes y ausencias en eventos familiares clave, la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres parece atravesar uno de sus momentos más delicados. Mientras tanto, Nicola y Brooklyn continúan mostrando una imagen de total unidad y cercanía con la familia Peltz, reforzando la percepción de que su círculo más cercano hoy está claramente definido.

Habrá que esperar al 9 de enero para ver si hay algún gesto público por parte de los Beckham o si el silencio termina de confirmar lo que muchos ya sospechan.

Brooklyn Beckham David Beckham victoria beckham
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
