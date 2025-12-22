Brooklyn Beckham bloquea a toda su familia y confirma la ruptura total del clan Beckham

La fractura dentro de la familia Beckham subió de nivel. Cuando se reveló que Brooklyn Beckham ha bloqueado en redes sociales a sus padres, David Beckham y Victoria Beckham, así como a todos sus hermanos, incluida la menor del clan, Harper Seven Beckham.

La noticia surge después de que diversos medios internacionales aseguraran que David y Victoria habían dejado de seguir a su hijo mayor en Instagram. Sin embargo, la versión fue desmentida públicamente por Cruz Beckham, quien compartió una historia aclarando lo ocurrido:

No es verdad. Mi madre y mi padre nunca dejarían de seguir a su hijo. Esta mañana nos despertamos todos bloqueados, incluido yo... Cruz Beckham.

Hasta hace poco, Harper Seven era la única excepción, sin embargo también fue bloqueada por su hermano. La relación entre Brooklyn, su esposa Nicola Peltz, y la familia Beckham atraviesa su punto más crítico. Una ruptura que ya se manifiesta de forma explícita en redes sociales. Por ahora, ni David ni Victoria han hecho declaraciones directas.