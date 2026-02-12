Hilary Duff anuncia su gran regreso a México en 2027

Hilary Duff sorprendió a sus fans tras anunciar un concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX el viernes 12 de febrero del 2027. Esta será la gran oportunidad para sus fans mexicanos de verla en vivo cantando sus grandes éxitos como “Yesterday”, “Come Clean” y sus nuevas canciones como “Roomates”.

La preventa Banamex para asistir al show que marcará el regreso de la famosa será el 18 de febrero a las 11:00 am en Ticketmaster, y solo podrán comprar los que tengan tarjeta de crédito o débito de dicho banco.

Por otra parte, habrá una venta para fans que se llevará a cabo el 19 de febrero a las 10:00 am en Tickermaster y para poder tener acceso deberás registrarte hasta el 16 de febrero. Finalmente, habrá una venta general con la que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta, esta se realizará el 20 de febrero a las 11:00 am en Ticketmaster. Hasta el momento no se han anunciado los precios de los boletos.

Su gira “The Lucky Me”, marcará el regreso de la artista a la escena musical después de varios años enfocada en proyectos personales y familiares.