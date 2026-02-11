Suscríbete
Entretenimiento

Quién era realmente el niño que apareció con Bad Bunny en el Super Bowl

La entrega simbólica del Grammy por parte de Bad Bunny durante el show de medio tiempo generó confusión en redes y abrió un debate sobre representación, sueños y poder latino

Febrero 11, 2026 • 
Camila Torre Forcén
ChatGPT Image Feb 8, 2026, 11_28_17 PM.png

NFL

La realidad sobre la identidad del niño al que el cantante Bad Bunny le entregó un Grammy durante el show de medio tiempo del Super Bowl fue, desde el inicio, motivo de confusión. En un primer momento, gran parte del público creyó que se trataba de Liam Conejo Ramos. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que el niño era en realidad Lincoln Fox Ramadán, un actor y modelo de cinco años que ya cuenta con experiencia en producciones audiovisuales.

Tras la presentación, desde el entorno del niño se compartió un mensaje en redes sociales que aclaraba la situación: “Fue un momento significativo para él y refleja el rumbo positivo que está tomando su joven carrera”, destacando el impacto simbólico y emocional de su participación en uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.

El show de medio tiempo, que mantuvo al estadio de pie y al público bailando, estuvo cargado de mensajes ocultos y referencias culturales que reforzaron el orgullo y el poder latino, además de buscar unir a esta comunidad a través de la música y la puesta en escena. Cada detalle pareció cuidadosamente pensado para transmitir un mensaje más profundo que el mero entretenimiento.

Lincoln-Fox-Medio-Tiempo-Super-Bowl-LX.png

En ese contexto, el “Conejo Malo” entregó su Grammy al Mejor Álbum del Año a Lincoln, un gesto que simbolizó la importancia de no dejar de creer en los sueños de la infancia y de apostar por el futuro desde una edad temprana. El momento ocurrió mientras sonaba “NUEVAYoL”, una canción cargada de identidad y significado, que terminó de sellar una escena tan emotiva como potente.

Más allá de la confusión inicial, el episodio dejó en claro que el mensaje central no pasaba por el nombre del niño, sino por lo que representaba: la esperanza, la perseverancia y la posibilidad de que los sueños, incluso los más grandes, comiencen desde pequeños.

Bad Bunny Super Bowl
Camila Torre Forcén
