Suscríbete
Entretenimiento

El significado de la canción y el video musical de “Opalite” de Taylor Swift

Con la llegada de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, Taylor Swift estrena “Opalite”, una canción que mezcla sensibilidad y crecimiento emocional en la nueva etapa de su carrera

Febrero 11, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
%22Opalite%22-la-nueva-canción-de-Taylor-Swift.jpg

Screenshot

Con “Opalite”, Taylor Swift vuelve a hacer lo que mejor sabe: transformar una canción en una narrativa visual. La canción, habla de sanar, crecer y volver a creer en el amor. A través de una metáfora poco común y un video lleno de los famosos Easter eggs, la cantante muestra una etapa más tranquila de su vida, donde la felicidad ya no es perfecta, pero sí auténtica.

¿Qué significa la canción?

El nombre “Opalite” viene de una piedra que brilla de forma especial, aunque no es natural. Justamente eso es lo que Taylor usa como mensaje principal: hay cosas bellas que se construyen con el tiempo, incluso después de haber pasado por momentos difíciles.

En la letra, la cantante deja atrás relaciones que fueron confusas o dolorosas y habla de un amor más estable, uno que no promete fuegos artificiales todo el tiempo, pero sí paz. No es una canción triste, tampoco es una historia de cuento. Es más bien una reflexión sobre crecer emocionalmente y entender que la calma también puede ser una forma de amor.

El-nuevo-video-musical-de-la-cancióm-%22Opalite%22.jpg

Screenshot

El significado del video

Taylor aparece en situaciones exageradas y un poco absurdas, como si estuviera buscando cariño en lugares que no pueden responderle. Estas escenas representan relaciones vacías o etapas donde se insiste en algo que no funciona.

Conforme avanza el video, las imágenes cambian y se muestra una conexión más real y humana. Sin grandes explicaciones, el mensaje queda claro: cuando se suelta lo que no suma, hay espacio para algo mejor.

“Opalite” es una canción que habla de madurez emocional. Taylor Swift no canta sobre el amor perfecto, sino sobre el amor que se elige con conciencia, después de haber aprendido de experiencias pasadas.

El-nuevo-video-musical-de-Taylor-Swift.jpg

Screenshot

Taylor Swift
Regina Cuevas de la Fuente
Relacionadas
marc-anthony-hijo-ryan.jpg
Entretenimiento
Marc Anthony rompe el silencio sobre la ruptura familiar de los Beckham
Febrero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
catherine-ohara-causa-de-muerte.jpeg
Entretenimiento
Sale a la luz la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz de “Mi pobre Angelito”
Febrero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El efecto Brad Pitt, ¿Por qué terminaron sus matrimonios?
Entretenimiento
El efecto Brad Pitt, ¿Por qué terminaron sus matrimonios?
Febrero 10, 2026
 · 
Tania Franco
Boda-del-super-bowl-2026.jpg
Entretenimiento
¿Fue real la boda del Super Bowl de Bad Bunny?
Febrero 10, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás
Entretenimiento
¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás
Una poderosa referencia que, a través de Lady Gaga, Bad Bunny retoma una historia de amor de los 50’s que hoy sigue vigente
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Entretenimiento
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
El puertorriqueño apareció cantando una de las letras más revolucionarias de Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawái
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
Bad Bunny Most Wanted Tour - Miami, FL
Entretenimiento
Estos son los 10 países que escuchan más a Bad Bunny
De Puerto Rico para el mundo, Benito conquista al mundo con su música
Mayo 16, 2025
 · 
Tania Franco
Bad-Bunny-encabeza-el-show-del-Super-Bowl.jpg
Entretenimiento
Estas fueron las referencias detrás del show de Bad Bunny en el Super Bowl
El cantante puertorriqueño hizo historia con su halftime show, en donde celebró no sólo a su país, sino a toda la cultura latina
Febrero 09, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer