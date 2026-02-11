El significado de la canción y el video musical de “Opalite” de Taylor Swift

Con “Opalite”, Taylor Swift vuelve a hacer lo que mejor sabe: transformar una canción en una narrativa visual. La canción, habla de sanar, crecer y volver a creer en el amor. A través de una metáfora poco común y un video lleno de los famosos Easter eggs, la cantante muestra una etapa más tranquila de su vida, donde la felicidad ya no es perfecta, pero sí auténtica.

¿Qué significa la canción?

El nombre “Opalite” viene de una piedra que brilla de forma especial, aunque no es natural. Justamente eso es lo que Taylor usa como mensaje principal: hay cosas bellas que se construyen con el tiempo, incluso después de haber pasado por momentos difíciles.

En la letra, la cantante deja atrás relaciones que fueron confusas o dolorosas y habla de un amor más estable, uno que no promete fuegos artificiales todo el tiempo, pero sí paz. No es una canción triste, tampoco es una historia de cuento. Es más bien una reflexión sobre crecer emocionalmente y entender que la calma también puede ser una forma de amor.

Screenshot

El significado del video

Taylor aparece en situaciones exageradas y un poco absurdas, como si estuviera buscando cariño en lugares que no pueden responderle. Estas escenas representan relaciones vacías o etapas donde se insiste en algo que no funciona.

Conforme avanza el video, las imágenes cambian y se muestra una conexión más real y humana. Sin grandes explicaciones, el mensaje queda claro: cuando se suelta lo que no suma, hay espacio para algo mejor.

“Opalite” es una canción que habla de madurez emocional. Taylor Swift no canta sobre el amor perfecto, sino sobre el amor que se elige con conciencia, después de haber aprendido de experiencias pasadas.