¿Buscas una escapada romántica? Este es el resort (solo para adultos) en Riviera Maya perfecto para ti

Con una ubicación de ensueño, a tan sólo unos pasos de la famosa Quinta Avenida, Hyatt Vivid Playa del Carmen tiene mucho que ofrecerte en tu próximo viaje en pareja.

Febrero 11, 2026 • 
Caras
este-es-el-resort-solo-para-adultos-en-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen.jpg

Playa del Carmen ostenta la reputación de ser uno de los destinos más románticos de México, sus playas doradas se mezclan a la perfección con un impresionante paisaje, y cada puesta de sol brilla con el tipo de belleza que se siente hecha solo para ti.

Aquí, el romance tiene una forma de revelarse más vívidamente cuando te registras en algún lugar extraordinario como lo es Hyatt Vivid Playa del Carmen, un elegante resort todo incluido sólo para adultos, que te invita a escapar de lo ordinario ofreciendo privacidad y romance en un ambiente relajado y casual.

es-el-resort-solo-para-adultos-en-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen.jpg

Todo lo que tú y tu pareja necesitan

Además de su inmejorable ubicación frente al mar y a una cuadra de la avenida peatonal más icónica de la ciudad, no hay mejor manera de pasar una escapada romántica que ser completamente mimado en Hyatt Vivid Playa del Carmen.

este-es-el-resort-solo-para-adultos-en-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen-suite.jpg

Galardonado por la AAA con Cuatro Diamantes, este oasis all-inclusive ofrece modernas suites, todas con balcones o terrazas privadas y tinas de hidromasaje, vistas panorámicas del océano, minibares surtidos, pisos de piedra pulida y ventanales del piso al techo que enmarcan la belleza del Caribe.

este-es-el-resort-solo-para-adultos-en-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen-habitaciones.jpg

Te será difícil elegir entre sus 11 categorías para hospedarte. Desde sus suites swim-up con piscina semiprivada hasta la majestuosa suite presidencial king de 182 m² con terraza privada, bar y alberca propia, en este resort all-inclusive cada espacio está diseñado para brindar máximo confort y lujo.

este-es-el-resort-solo-para-adultos-en-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen-suite-alberca.jpg

Alta gastronomía para acompañarte

En Hyatt Vivid Playa del Carmen, cada detalle está pensado para disfrutar en pareja. Su exclusiva oferta culinaria cuenta con diferentes espacios gastronómicos que recorren sabores de México, Asia y el Mediterráneo; todo suma para crear momentos especiales, sin necesidad de salir del hotel.

este-es-el-resort-solo-para-adultos-en-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen-restaurantes.jpg

Por ejemplo, disfruta de cocina mexicana contemporánea en La Casona, sabores asiáticos en Asiana, delicias mediterráneas en Dolma y una curaduría diaria del chef en Chef’s Plate, sin olvidar Tequilería para los amantes del espíritu mexicano y el Bar La Mejorada, inspirado en las tradicionales cantinas de Yucatán.

resort-solo-para-adultos-en-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen.jpg
resort-solo-para-adultos-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen-gastronomia.jpg

Como parte de su plan all-inclusive, todas las opciones dentro del resort brindan una magnífica y original experiencia gastronómica que incluye bares y lounges, un pool bar, restaurantes a la carta, buffets gourmet y un servicio a la suite disponible las 24 horas.

resort-para-adultos-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen.jpg
resort-solo-para-adultos-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen-1.jpg

Experiencias que hacen la diferencia

En Hyatt Vivid Playa del Carmen el descanso toma otro significado. Hay tratamientos en pareja como masajes con barro o agave, rituales mayas guiados por un chamán. Puedes iniciar tu mañana haciendo un poco de ejercicio en su remodelado gimnasio. Otra opción es practicar tenis o sumarse a una clase de aqua-spinning.

hyatt-vivid-playa-del-carmen-actividades.jpg

hyatt-vivid-playa-del-carmen-sspa.jpg

Aunque nuestro momento favorito es visitar The Spa, un santuario de relajación y bienestar inspirados en la tradición maya. Utilizando siempre la más alta calidad en productos naturales e ingredientes orgánicos. En este relajante espacio, dedicados terapeutas abordan su oficio como si fuese un arte, con delicadeza y cuidado genuino. Además cuenta con servicios de manicure, pedicure, peluquería, maquillaje y depilación.

hyatt-vivid-playa-del-carmen-temazcal.jpg

La experiencia se completa con tratamientos faciales y corporales de alto nivel. Por ejemplo, el facial vegano con prebióticos, el rejuvenecedor con vitamina C, el lifting sin agujas con colágeno de Babor o el anticelulítico con envoltura de algas, pensado para activar la circulación y remodelar la silueta.

hyatt-vivid-playa-del-carmen-spa-masajes-actividades.jpg

Sin duda, la oferta de Hyatt Vivid Playa Del Carmen es inmejorable, lo cual garantiza que no te vas a aburrir, sin importar cual sea tu estilo al vacacionar en pareja. No esperes más y visita ya mismo este maravilloso resort all-inclusive.

