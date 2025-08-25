Suscríbete
Travel

¿Cuál es el país con la comida más exótica del mundo?

De insectos fritos a tiburón fermentado, descubre los destinos que sorprenden al mundo con su gastronomía única

August 25, 2025 • 
Tania Franco
Cuando viajamos, una de las formas más fascinantes de conocer una cultura es a través de su gastronomía. Más allá de los platillos tradicionales y reconocidos a nivel internacional, existen países que sorprenden con propuestas culinarias únicas, ingredientes poco convencionales y sabores que desafían el paladar. Pero, ¿cuál es el país que se lleva el título de tener la comida más exótica del mundo?

Tailandia

Si hay un destino que encabeza la lista, ese es Tailandia. Reconocido por su street food, mercados vibrantes y platillos llenos de especias, el país asiático es también famoso por ofrecer una de las experiencias gastronómicas más exóticas del planeta.

  1. Insectos fritos como grillos, escorpiones y gusanos de seda, considerados snacks llenos de proteína.
  2. Sopa Tom Yum con sabores intensos que combinan picante, ácido y dulce en una sola cucharada.
  3. Platos agridulces con frutas tropicales poco comunes en la cocina occidental, como el durián, conocido como “la fruta más apestosa del mundo” pero altamente apreciada en Asia.
La cocina exótica no solo abre la puerta a nuevos sabores, sino también a una mejor comprensión de las culturas que los originan. Aunque Tailandia suele coronarse como el país con la comida más exótica del mundo, cada destino guarda secretos culinarios que invitan a los viajeros a salir de su zona de confort y a descubrir el mundo a través del paladar.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
