Cómo conseguir boletos baratos de avión: tips que sí funcionan

Todos soñamos con encontrar ese vuelo de ensueño a mitad de precio, pero pocas veces sabemos cómo lograrlo. Internet está lleno de mitos sobre cuándo y dónde comprar boletos baratos, pero no todos los consejos son reales. Aquí están las estrategias probadas y herramientas útiles que viajeros frecuentes utilizan para ahorrar dinero sin sacrificar comodidad.

1. Usa comparadores inteligentes

Plataformas como Skyscanner o Google Flights son esenciales para cazar ofertas.



Hack: combina ambas herramientas; busca opciones en Skyscanner y valida la ruta final en Google Flights para asegurarte del mejor precio.

2. Sé flexible con tus fechas

Volar entre semana suele ser más económico que hacerlo en viernes o domingo. Los martes y miércoles suelen ofrecer las tarifas más bajas.

Hack: si no tienes fechas fijas, busca con la opción “mes completo” en Skyscanner para identificar el día más barato del mes.

3. Reserva con anticipación

Los mejores precios suelen aparecer entre 6 y 8 semanas antes del vuelo. Comprar con demasiada anticipación puede ser tan caro como hacerlo en el último minuto.

4. Juega con los aeropuertos alternativos

Algunas ciudades tienen más de un aeropuerto. Elegir uno alterno puede reducir el costo del boleto.

5. Activa alertas y vuela ligero

Suscríbete a boletines de aerolíneas low cost: muchas lanzan ofertas flash.

Viaja solo con equipaje de mano; muchas veces, el ahorro está en evitar cargos extra.

Jackyenjoyphotography/Getty Images

Conseguir boletos baratos de avión no es cuestión de suerte, sino de estrategia. Usar comparadores como Google Flights y Skyscanner, mantener la flexibilidad en fechas y aeropuertos, y activar alertas de precios son trucos que funcionan de verdad. El secreto está en planear con inteligencia: así, el dinero que ahorres en vuelos podrás invertirlo en experiencias durante tu viaje.