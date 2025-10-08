Karol G encabezará el desfile “Victoria’s Secret Fashion Show 2025"

Karol G será parte del cartel musical del show que se transmitirá en plataformas como: Youtube, Amazon Live y Prime Video. La artista colombiana cantará en vivo el 15 de octubre.

La estrella colombiana celebra un nuevo hito en su carrera al hacer historia por actuar en el show de lencería, que reúne a los ángeles más famosos del mundo en formas de modelos en Nueva York.

Además de Karol G, Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano Twice, también actuarán en el show que volvió en 2024 después de cinco años de ausencia, en una pasarela celebrada en el Brooklyn Navy Yard en Nueva York.

La marca recuperó su formato clásico, con ángeles, alas y supermodelos como Gigi Hadid, Adriana Lima y Naomi Campbell, pero también apostó por una versión más inclusiva y diversa. El regreso se dio bajo la necesidad de reconectar con el público.

La nueva era del desfile incluyó modelos de distintas tallas, edades y orígenes, y un cartel musical exclusivamente femenino con artistas como Cher, Lisa y Tyla. Además, el evento se transmitió en streaming por redes sociales y plataformas adaptándose a los nuevos hábitos de consumo digital.

Karol G se convierte en la primera latina en liderar la parte musical del evento que este año continuará con un formato que une moda y música en un escenario que busca mostrar distintas identidades y contextos culturales dentro del espectáculo.