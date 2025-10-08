Suscríbete
Entretenimiento

Karol G encabezará el desfile “Victoria’s Secret Fashion Show 2025"

El evento de moda se transmitirá el 15 de octubre

October 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
karolg-desfile-victoria-secretjpg

Karol G

Instagram @karolg

Karol G será parte del cartel musical del show que se transmitirá en plataformas como: Youtube, Amazon Live y Prime Video. La artista colombiana cantará en vivo el 15 de octubre.

La estrella colombiana celebra un nuevo hito en su carrera al hacer historia por actuar en el show de lencería, que reúne a los ángeles más famosos del mundo en formas de modelos en Nueva York.

Además de Karol G, Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano Twice, también actuarán en el show que volvió en 2024 después de cinco años de ausencia, en una pasarela celebrada en el Brooklyn Navy Yard en Nueva York.

La marca recuperó su formato clásico, con ángeles, alas y supermodelos como Gigi Hadid, Adriana Lima y Naomi Campbell, pero también apostó por una versión más inclusiva y diversa. El regreso se dio bajo la necesidad de reconectar con el público.

Lee más aquí
“Opalite”: La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
Entretenimiento
La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Canción que Taylor Swift le habría escrito a Blake Lively en The Life of a Showgirl
Entretenimiento
¿Indirecta para Blake Lively? La canción polémica en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift canta su deseo de tener hijos con Travis Kelce en su nueva canción de amor Wi$h Li$t
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
David DeLuise . Los Hechiceros de Waverly Place
Entretenimiento
“Fue un día perfecto”: así describió la boda de Selena Gomez quien interpretó a su papá en Disney
October 03, 2025
 · 
Tania Franco

La nueva era del desfile incluyó modelos de distintas tallas, edades y orígenes, y un cartel musical exclusivamente femenino con artistas como Cher, Lisa y Tyla. Además, el evento se transmitió en streaming por redes sociales y plataformas adaptándose a los nuevos hábitos de consumo digital.

Karol G se convierte en la primera latina en liderar la parte musical del evento que este año continuará con un formato que une moda y música en un escenario que busca mostrar distintas identidades y contextos culturales dentro del espectáculo.

karol g Desfile de Victoria’s Secret
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
timothee-chalamet-look.jpeg
Entretenimiento
Timothée Chalamet impacta con su nuevo corte; así luce
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cruz-beckham-relacion-diferencia-de-edad.jpeg
Entretenimiento
Novia de Cruz Beckham reacciona a las críticas por la diferencia de edad de casi 10 años
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-participacion-super-bowl.jpeg
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué no participará en el medio tiempo del Super Bowl
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lola Tung and Christopher Briney - The Summer I Turned Pretty
Entretenimiento
Lola Tung y Christopher Briney cuentan cómo fue grabar la escena más íntima de sus personajes
October 07, 2025
 · 
Tania Franco
veronica-castro-detalles-de-su-salud
Entretenimiento
Verónica Castro aparece con tanque de oxígeno y silla de ruedas
La actriz genera preocupación por su estado de salud
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Gavin Casalegno comparte su secreto de belleza
Entretenimiento
Gavin Casalegno revela su secreto de belleza
El actor de ‘The Summer I Turned Pretty’ comparte su filosofía de cuidado personal, su rutina fuera del set y el balance que encuentra entre el deporte y la calma
October 07, 2025
 · 
Tania Franco
mauricio-martinez-actor-cancer-por-quinta-vez.jpeg
Entretenimiento
El actor Mauricio Martínez revela que lucha contra el cáncer por quinta vez
A través de redes sociales, Mauricio informó que tras 7 años de remisión, deberá someterse a un tratamiento médico debido a que le volvió el cáncer de vejiga
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-cumpleaños-22.jpeg
Entretenimiento
Ángela Aguilar recibe su primer regalo de cumpleaños
La cantante arrancó con los festejos por sus 22 años
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-gonzalez-iñarritu-arriaga-amores-perros.jpeg
Entretenimiento
Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu se reconcilian en la celebración de los 25 años de “Amores perros”
Durante el homenaje a la película en el Palacio de Bellas Artes, Alejandro González sorprendió al público al confirmar que hizo las paces con Guillermo, escritor con quien trabajó en la icónica película estrenada en el año 2000
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez