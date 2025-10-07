Suscríbete
Taylor Swift revela por qué no participará en el medio tiempo del Super Bowl

Taylor habló sobre el tema en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, donde promocionó su más reciente álbum “The Life of a Showgirl”

October 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift le puso fin a los rumores sobre por qué no se presentaría en el medio tiempo del Super Bowl. Durante un momento de la plática, la artista explicó que la razón no tiene nada que ver con el dinero ni con derechos.

Tiempo atrás, se especuló que habría un desacuerdo de Tay con la NFL sobre los derechos de la grabación o sobre la duración de su set, sin embargo, la artista fue clara que su decisión de no participar no tiene nada que ver con los negocios ni con la música, sino con su vida personal.

Incluso reveló que ha sido contactada en múltiples ocasiones para saber su opinión sobre el espectáculo. “Jay-Z siempre se ha portado muy bien conmigo. Nuestros equipos son muy cercanos...”.

Sin embargo, Taylor explica que no es algo que vaya a confirmar su presencia en el show. “Eso no es una oferta oficial ni una conversación en la sala de conferencias”.

Finalmente, Taylor Swift aclaró que la verdadera razón de su rechazo al medio tiempo es la concentración en la temporada de la NFL, debido a que es el deporte que practica su prometido.

“Estoy enamorada de un tipo que practica ese deporte en ese campo. Eso es ajedrez violento. Eso es gladiadores sin espadas. Eso es peligroso”, confesó la cantante que detalló la desconexión emocional que sentiría al tener que preparar un show masivo de 13 minutos de coreografía y éxitos mientras su prometido se enfrenta a una temporada física y mentalmente exigente.

Swift puntualizó que su mente está demasiado concentrada en la NFL para poder cambiar de chip y pensar en su propia producción musical a gran escala.

"¿Te imaginas si él está ahí cada semana, poniendo su vida en juego... y yo estoy pensando: ‘Me pregunto cómo debería ser mi coreografía y la setlist de mi show?”.

Para evitar malos entendidos, Swift enfatizó que su decisión es personal y que Travis la apoya por completo. “Esto no tiene nada que ver con Travis. A él le encantaría que lo hiciera. Simplemente estoy demasiado encerrada en él y la temporada”.

