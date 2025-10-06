Galilea Montijo luce elegante vestido en la final de La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo nuevamente nos volvió a sorprender con su look en la gala de la gran final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

La guapa conductora apareció con un vestido dorado strapless de larga caída y apertura al frente; maquillaje discreto y pelo suelto con ondas.

En redes sociales, Galilea escribió un mensaje de agradecimiento a su equipo de trabajo, quienes le ayudaron a lucir espectacular gala tras gala.

Gali tenía claro que su look para la gran final tenía que ser impresionante y así lo demostró con su vestido dorado metalizado con acabado brillante del diseñador Iann Dey.

La prenda elaborada con malla metálica en color oro cuyo significado tuvo como principal objetivo destacar el resplandor que ahora envuelve la personalidad.

Con este diseño ceñido al cuerpo, que acentuó la figura y silueta de la famosa, se convirtió en una escultura viviente bañada en oro e irradiando luz en todo momento.

La casa de modas mexicana expresó, “este vestido es la encarnación de una mujer que ha convertido la adversidad en resplandor. Forjado como una armadura luminosa que revela tanto su fuerza como su vulnerabilidad.

“Este oro líquido, con su caída suave y poderosa, habla de una mujer guerrera amazona: una mujer que no necesita empuñar espaldas porque su sola presencia es testimonio de batalla ganada. Es fuego domado y convertido en elegancia; es resistencia transformada en arte.

“La verdadera fortaleza femenina está en atravesar las tormentas y seguir brillando con más intensidad que nunca. Este vestido dorado es armadura y luz; la piel radiante de una guerrera amazona que ha transformado cada herida en resplandor”.

