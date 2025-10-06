Suscríbete
Entretenimiento

Galilea Montijo luce elegante vestido en la final de La Casa de los Famosos México

La conductora cerró con broche de oro la gran final del famoso reality que ganó Aldo de Nigris

October 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-vestido.jpeg

Galilea Montijo nuevamente nos volvió a sorprender con su look en la gala de la gran final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

La guapa conductora apareció con un vestido dorado strapless de larga caída y apertura al frente; maquillaje discreto y pelo suelto con ondas.

En redes sociales, Galilea escribió un mensaje de agradecimiento a su equipo de trabajo, quienes le ayudaron a lucir espectacular gala tras gala.

Gali tenía claro que su look para la gran final tenía que ser impresionante y así lo demostró con su vestido dorado metalizado con acabado brillante del diseñador Iann Dey.

La prenda elaborada con malla metálica en color oro cuyo significado tuvo como principal objetivo destacar el resplandor que ahora envuelve la personalidad.

Con este diseño ceñido al cuerpo, que acentuó la figura y silueta de la famosa, se convirtió en una escultura viviente bañada en oro e irradiando luz en todo momento.

La casa de modas mexicana expresó, “este vestido es la encarnación de una mujer que ha convertido la adversidad en resplandor. Forjado como una armadura luminosa que revela tanto su fuerza como su vulnerabilidad.

Lee más aquí
“Opalite”: La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
Entretenimiento
La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Canción que Taylor Swift le habría escrito a Blake Lively en The Life of a Showgirl
Entretenimiento
¿Indirecta para Blake Lively? La canción polémica en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift canta su deseo de tener hijos con Travis Kelce en su nueva canción de amor Wi$h Li$t
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
David DeLuise . Los Hechiceros de Waverly Place
Entretenimiento
“Fue un día perfecto”: así describió la boda de Selena Gomez quien interpretó a su papá en Disney
October 03, 2025
 · 
Tania Franco

“Este oro líquido, con su caída suave y poderosa, habla de una mujer guerrera amazona: una mujer que no necesita empuñar espaldas porque su sola presencia es testimonio de batalla ganada. Es fuego domado y convertido en elegancia; es resistencia transformada en arte.

“La verdadera fortaleza femenina está en atravesar las tormentas y seguir brillando con más intensidad que nunca. Este vestido dorado es armadura y luz; la piel radiante de una guerrera amazona que ha transformado cada herida en resplandor”.

La casa de los famosos Galilea Montijo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
One Direction.jpg
Entretenimiento
One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Joya_DSC02726.jpg
Entretenimiento
Cirque du Soleil JOYÀ, el primer espectáculo residente de la compañía en Latinoamérica inicia su 12ª temporada
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zac-efron-romance.jpg
Entretenimiento
La actriz Nina Dobrev revela si anda o no con Zac Efron
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-operacion-rodilla.jpg
Entretenimiento
Belinda tendrá que someterse a una operación por este problema de salud
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
michelle salas
Entretenimiento
Michelle Salas habla de una posible operación de rodilla
La influencer apareció en muletas y contó qué fue lo que le pasó
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Secretos de la película Matilda 1996
Entretenimiento
Lo que Danny DeVito le ocultó a Mara Wilson durante años sobre su mamá y la película “Matilda”
El rodaje de la icónica película de los 90 estuvo marcado por un drama real: la lucha contra el cáncer de la madre de la actriz protagonista y el gesto inolvidable del director
October 05, 2025
 · 
Tania Franco
lady-gaga-quiere-ser-mamajpg
Entretenimiento
Lady Gaga expresa su deseo de convertirse en madre junto a Michael Polansky
La cantante confesó que el papel que más anhela en su vida es el de la maternidad
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce-compromiso-anillojpg
Entretenimiento
Taylor Swift revela detalles de su anillo de compromiso
La cantante que acaba de lanzar su nuevo álbum The Life of a Showgirl, compartió detalles sobre su reciente compromiso con Travis Kelce
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sean-diddy-combs-sentencia.jpg
Entretenimiento
Sean “Diddy” Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión
Luego de que el tribunal federal de Manhattan dio a conocer la sentencia, el rapero y magnate musical rompió en llanto ante el juez
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez