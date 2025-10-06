Belinda tendrá que someterse a una operación por este problema de salud

Belinda sigue sumando éxitos a su carrera como actriz y cantante. Su papel de Daniela en la serie de “Mentiras”, la llevó al teatro con Mentiras, el musical junto a Mariana Treviño.

La famosa debutó dejando sin palabras a los asistentes con la espectacular puesta en escena en la primera función de “Mentiras All Stars”, donde demostró su gran talento desde las alturas en una zapatilla gigante color rosa.

A pesar del éxito que atraviesa en su vida profesional, Belinda enfrenta un problema de salud y de esto habló con la prensa, revelando que se someterá a una operación necesaria por una lesión en la rodilla.

La cantante enfrenta un problema en el menisco que le genera dolor constante y la obliga a someterse a rehabilitación diaria. Sin embargo, a pesar de las molestias físicas, Belinda ha mantenido su agenda cumpliendo con sus compromisos profesionales.

“Es que no he podido descansar. Ya mis fans me van a dejar descansar en Navidad porque para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes para no pisar y no sé cuándo va a poder ser eso. Tengo el menisco roto; ha sido un año de mucho trabajo para mí, entonces me estoy preparando todos los días, pero de repente cansada, pero emocionada por todo el cariño que hemos recibido del público”, contó.

“Todos los días estoy en rehabilitación, sí he sufrido mucho temas de salud con la rodilla y yo como soy muy aventada y me aviento en mis conciertos y me voy con el público... no mido muchas veces el peligro”, añadió.