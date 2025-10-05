Suscríbete
Taylor Swift revela detalles de su anillo de compromiso

La cantante que acaba de lanzar su nuevo álbum The Life of a Showgirl, compartió detalles sobre su reciente compromiso con Travis Kelce

October 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce-compromiso-anillojpg

Getty

En una entrevista con Heart Radio UK, la cantautora Taylor Swift confirmó que su prometido se encargó personalmente de diseñar la joya de su compromiso, junto a la reconocida artesana Kindred Lubeck, quien hace todos sus grabados en oro a mano.

Swift recordó que ella misma le habló a su prometido sobre el trabajo de la diseñadora, sin pensar en que más adelante sería la encargada de elaborar el anillo con el que Kelce le pidió matrimonio.

“Le había mostrado un video que pensé que era genial. Lo había visto hace un año y medio, y resulta que él estaba prestando atención a todo”, contó Taylor.

Taylor Swift reveló que la pieza de su compromiso es un diamante old mine brilliant cut montado en un aro de oro con piedras pequeñas y un bisel delgado.

Tay relató con entusiasmo lo que pensó cuando vio el anillo, “fue como un (suspiro), pensé: sé quien hizo eso, y también me escuchaste’. Él lo hizo increíble, fue como: ‘realmente me conoces”.

“No sabía lo que quería, pero de alguna manera él sí lo supo, y eso es un gran detalle”.

Por otro lado, habló de cómo es Travis Kelce como pareja. “Él es un estallido de diversión. Es simplemente la persona más divertida, el alma de cualquier fiesta, incluso cuando solo estamos nosotros. Ese es el objetivo, ¿no?. Encontrar un mejor amigo que te parezca guapo”.

Taylor Swift y Travis Kelce

“Él nunca se ha puesto nervioso por nada en su vida. Es muy divertido, tiene esa personalidad vibrante e infecciosa y me hace reír muchísimo”, añadió.

Taylor Swift contó que aún no ha comenzado con los preparativos de su boda. “Pensarías que yo he sido el tipo de persona obsesionada con la idea de una boda toda mi vida, pero en realidad nunca pensé en qué haría o qué querría hasta que conocí a la persona”.

Taylor Swift Travis Kelce
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
