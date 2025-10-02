Renata Notni protagonizará “Coyote” junto a Mel Gibson

Después de dar una lección de estilo en Paris Fashion Week, la guapa y talentosa actriz Renata Notni está por comenzar un nuevo proyecto en su carrera.

Renata Notni continúa consolidando su carrera internacional al lado de grandes figuras de Hollywood, en esta ocasión la actriz se unirá al dos veces ganador del Oscar, Mel Gibson, en la película Coyote, un thriller fronterizo dirigido por Per Prinz.

El proyecto que también cuenta con la participación de Esaí Morales, marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la actriz mexicana, quien expresó su felicidad por comenzar este nuevo proyecto internacional de gran relevancia.

“Me siento honrada, feliz y llena de emoción por lo que viene. Por fin puedo compartirles la noticia”, escribió en su cuenta de Instagram al revelar su incorporación a la cinta.

La producción se rodará en locaciones como Nogales, Sonora y algunos puntos de Estados Unidos.

En la historia que aborda la migración ilegal entre México y Estados Unidos,Renata Notni interpreta a Julia, una madre que lucha por llevar a su hija a un lugar seguro a través de las tierras fronterizas entre México y Estados Unidos. Su personaje se cruza con Hernán Barroca, un excontrabandista encarnado por Morales, cuya vida vuelve a complicarse al ayudar a Julia y a la pequeña Maribel en un recorrido marcado por el acecho en un despiadado sindicato de tráfico humano.

Mel Gibson tendrá un papel clave en la trama, posiblemente como un personaje relacionado con el crimen organizado o patrulla fronteriza.