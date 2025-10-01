Suscríbete
Entretenimiento

La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber ante la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Un miembro de la familia nuclear de Justin Bieber que convivió de manera cercana con Selena Gomez hizo un gesto en redes sociales que sorprendió a los fans y dejó más preguntas que respuestas

October 01, 2025 • 
Tania Franco
La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco sigue dando de qué hablar. Aunque el evento estuvo marcado por mensajes enigmáticos de Justin Bieber —quien compartió publicaciones que muchos interpretaron como indirectas hacia su ex—, la atención ahora se ha volcado en alguien de su círculo más íntimo: su hermana, Jazmyn Bieber.

Selena Gomez, Justin Bieber y su hermana

Pinterest

La joven de ahora 17 años, creció conviviendo con Selena durante la relación intermitente que la cantante tuvo con Justin, sorprendió al dar like a las fotografías de la boda publicadas por Gomez en su cuenta de Instagram. Este gesto, aparentemente simple, fue visto por los seguidores como una muestra de cariño y apoyo hacia la artista texana en un momento tan especial.

Una relación marcada por la cercanía

Durante años, Selena formó parte de la vida cotidiana de la familia Bieber. No era raro verla compartir tiempo con los hermanos menores de Justin, especialmente con Jazmyn, con quien mantuvo una relación cercana y afectuosa.

Selena Gomez y Jazmyn Bieber

Pinterest.

El contraste con Justin

Mientras Justin se mantuvo en una posición ambigua con publicaciones que generaron polémica en el mismo día de la boda, su hermana decidió enviar un mensaje silencioso de apoyo a Selena. Para muchos fans, este gesto demuestra que, más allá de las turbulencias mediáticas, los lazos construidos en la niñez y la adolescencia no se olvidan.

Selena Gomez Justin Bieber benny blanco
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
sydney-sweeney.jpeg
Entretenimiento
Sydney Sweeney celebra sus 28 años con homenaje a Britney Spears
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-urban-divorcio.jpeg
Entretenimiento
Nicole Kidman tendría que pagar una millonaria compensación a Keith Urban por una claúsula prenupcial
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-hija-stephanie-ayala-la-casa-de-los-famosos-mexico.jpg
Entretenimiento
Ella es la hija mayor de Alexis Ayala que entró por 24 hrs a La Casa de los Famosos México
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
gary-oldmanjpeg
Entretenimiento
Gary Oldman es nombrado Caballero del Imperio Británico por el príncipe William
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Lawrence confiesa si es Team Conrad o Team Jeremiah en The Summer I Turned Pretty
Entretenimiento
Jennifer Lawrence confiesa si es Team Conrad o Team Jeremiah en The Summer I Turned Pretty
La actriz sorprendió al revelar de qué lado está en el triángulo amoroso más comentado de la serie
September 30, 2025
 · 
Tania Franco
dalilah-polanco-la-casa-de-los-famosos.jpg
Entretenimiento
Dalilah Polanco cuenta en LCDLFM que su expareja le fue infiel
La actriz dijo que haber sido traicionada fue muy difícil para ella
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-micky-hair-estilista-de-angela-aguilar.jpeg
Entretenimiento
Murió Micky Hair, el joven estilista de Ángela Aguilar
De manera trágica asesinaron en un ataque directo en Polanco al estilista de varias famosas
September 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
semana-de-la-moda-paris-rosalia.jpeg
Entretenimiento
Rosalía sorprende con nueva tendencia en la Semana de la Moda de París
La cantante sorprendió con un aspecto llamativo en su look
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
claudia-martin-baby-shower.jpeg
Entretenimiento
Claudia Martín celebra su baby shower en su ciudad natal
La actriz organizó una celebración ante la próxima llegada de su hijo Máximo
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez