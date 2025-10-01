La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber ante la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco sigue dando de qué hablar. Aunque el evento estuvo marcado por mensajes enigmáticos de Justin Bieber —quien compartió publicaciones que muchos interpretaron como indirectas hacia su ex—, la atención ahora se ha volcado en alguien de su círculo más íntimo: su hermana, Jazmyn Bieber.

La joven de ahora 17 años, creció conviviendo con Selena durante la relación intermitente que la cantante tuvo con Justin, sorprendió al dar like a las fotografías de la boda publicadas por Gomez en su cuenta de Instagram. Este gesto, aparentemente simple, fue visto por los seguidores como una muestra de cariño y apoyo hacia la artista texana en un momento tan especial.

Una relación marcada por la cercanía

Durante años, Selena formó parte de la vida cotidiana de la familia Bieber. No era raro verla compartir tiempo con los hermanos menores de Justin, especialmente con Jazmyn, con quien mantuvo una relación cercana y afectuosa.

El contraste con Justin

Mientras Justin se mantuvo en una posición ambigua con publicaciones que generaron polémica en el mismo día de la boda, su hermana decidió enviar un mensaje silencioso de apoyo a Selena. Para muchos fans, este gesto demuestra que, más allá de las turbulencias mediáticas, los lazos construidos en la niñez y la adolescencia no se olvidan.

