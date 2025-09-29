Suscríbete
Entretenimiento

De Justin Bieber a Benny Blanco: la confesión más honesta de Selena Gomez

Las revelaciones que Selena hizo en 2024 sobre su pasado amoroso cobran un nuevo sentido tras su boda con Benny Blanco, revela heridas que vivió con Justin Bieber

September 28, 2025 • 
Tania Franco
Justin Bieber, Selena Gomez y benny Blanco

Este fin de semana, Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en una ceremonia íntima que puso fin a meses de especulaciones. Aunque el momento es reciente, sus palabras de 2024 ya adelantaban el camino emocional que la cantante había recorrido: de una etapa de introspección y aprendizaje tras su relación con Justin Bieber, hasta el encuentro con un amor más estable y consciente junto al productor musical.

Del pasado con Justin Bieber al presente con Benny Blanco

En una entrevista de 2024, Selena Gomez habló con total franqueza de lo que había significado su relación anterior y del proceso personal que vivió después:

Fui muy reactiva. Creo que por eso estuve sola durante cinco años, porque realmente necesitaba recomponerme. … No es que no hubiera querido estar con él, simplemente no estaba en el estado mental adecuado. … He aprendido muchas lecciones y he cometido errores, y solo quiero que esto sea lo correcto.
Selena Gomez.

Estas palabras, pronunciadas un año antes de su boda, hoy cobran fuerza: muestran a una mujer que decidió detenerse, sanar y prepararse para una relación distinta, con bases más sólidas.

Benny Blanco y la importancia de la empatía

En esa misma charla, Benny Blanco también ofreció su visión sobre lo que significa entrar en la vida de alguien con historia:

Cuando empiezas a salir con alguien, no solo estás saliendo con esa persona, estás saliendo con cada relación que ha tenido en el pasado … recibes cada pieza de equipaje … y tuve que encontrar la forma de construir esa confianza con ella.
Benny Blanco.

Su unión de este fin de semana no solo celebra el amor, sino la madurez emocional de ambos. Es la consecuencia de haber trabajado en su crecimiento personal y en la construcción de confianza mutua. En un entorno tan expuesto como el de las celebridades, esta historia resalta por su honestidad y por cómo transforma el pasado en aprendizaje.

Selena Gomez Justin Bieber benny blanco boda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Exesposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor
Entretenimiento
Ex de Matías Novoa dice que sigue el proceso legal por la manutención del hijo que tiene con el actor
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lawrence-donostia-san-sebastian.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lawrence recibe el premio Donostia y arremete contra Israel
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-holland-accidente-como-se-encuentrajpg
Entretenimiento
Tom Holland reaparece tras sufrir accidente durante el rodaje de “Spider-Man:Brand New Day”
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mery-streep-dolce&gabanna.jpeg
Entretenimiento
Meryl Streep y las celebs que asistieron al show de Dolce&Gabbana en Milán Fashion Week
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
maite-perroni-andres-tovar.jpg
Entretenimiento
Maite Perroni y Andrés Tovar, invitados especiales en el desfile de Ferragamo Spring/Summer 2026 en Milán
La actriz y cantante asistió a uno de los eventos más destacados en la industria de la moda
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-boda-benny-blanco.jpeg
Entretenimiento
Selena Gomez celebra su boda con un vestido espectacular de Ralph Lauren
Selena y Benny Blanco oficialmente se casaron en una celebración en California con 170 invitados
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Boda de Benny Blanco y Selena Gomez - Reacción de Justin Bieber
Entretenimiento
La reacción y los mensajes ocultos de Justin Bieber a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
El post de Justin y su mensaje oculto que explotó en redes durante la boda entre Selena y Benny
September 27, 2025
 · 
Tania Franco
Regina Murguía
Entretenimiento
Regina Murguía, integrante de JNS confiesa que ya preparó su testamento tras enfrentar diagnóstico de cáncer
Después de atravesar complicaciones de salud por un tumor en el colon, la famosa comenzó un proceso de radioterapias tras haberse sometido a una cirugía en meses pasados
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carmen-aub-hija-condicion-sordera.jpeg
Entretenimiento
Carmen Aub revela que su bebé nació con pérdida auditiva
La actriz mexicana de 35 años dio a conocer el diagnóstico de su hija recién nacida
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez