Cazzu y Belinda posan juntas y comparten las impresiones de su encuentro

Las artistas se reunieron durante un evento en el que ambas fueron premiadas. Desde hace varias semanas, Cazzu había dicho que estaba en sus planes conocer a la actriz, y finalmente se encontraron la noche del jueves 20 de noviembre.

Las cantantes, ambas ex de Christian Nodal, mantuvieron su primer encuentro en total armonía, tanto que la actriz presumió su reunión con la argentina al subir varias imágenes en las que se les ve juntas.

Belinda dijo que la velada fue muy especial, dejando atrás cualquier rumor de rivalidad entre ellas, mientras que los internautas encendieron las especulaciones sobre un posible proyecto musical juntas.

Según reportes, la reunión fue discreta, se saludaron y posaron juntas para la prensa, se abrazaron y compartieron algunas palabras. Ambas se mostraron cómplices en el evento, se abrazaron, conversaron y posaron juntas antes las cámaras como si llevaran años de conocerse.

La cantante argentina fue cuestionada por los medios sobre una posible colaboración entre ambas, y dijo que no hay nada confirmado. “Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos.... solamente somos colegas, por el momento nada más eso”.