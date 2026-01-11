Brooklyn Beckham exige hablar con sus padres solo mediante sus abogados

De acuerdo con “The Sun”, Brooklyn pidió que cualquier tipo de comunicación proveniente de sus papás solamente ocurra mediante sus abogados. Según indicó la fuente, el joven, “les envió una carta a finales del verano pasado, pidiendo que cualquier correspondencia se hiciera a través de abogados, y quería tratar de enmendar las cosas de forma privada, no pública”.

Además, el documento solicitaba evitar cualquier tipo de interacción en redes sociales que pudiera ocasionar especulaciones o malosentendidos sobre su relación.

Hace unas semanas, Daily Mail reveló que David y Victoria Beckham dejaron de seguir en redes sociales a su hijo y a su esposa. Sin embargo, posteriormente, por primera vez Cruz Beckham rompió el silencio y aseguró a través de su cuenta de Instagram que Brooklyn había bloqueado a sus papás y a sus hermanos en redes sociales.

Con esta nueva decisión, todo parece indicar que la reconciliación entre ellos está lejos de ocurrir, ya que Brooklyn prefiere no tener contacto con sus padres, lo que dimensiona el conflicto familiar.

Brooklyn habría tomado esta decisión por el malestar ante ciertos comentarios que se publicaron, incluyendo comunicaciones en redes sociales que él consideró inapropiadas o invasivas respecto a su vida personal y su matrimonio con la actriz Nicola Peltz Beckham.