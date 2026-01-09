Suscríbete
Bad Bunny enfrenta demanda por16 millones de dólares

El puertorriqueño y su sello Rimas Entertainment LCC enfrentan una nueva demanda relacionada con derechos de autor, uso de voz y explotación comercial de contenidos en algunas de sus canciones más escuchadas

Enero 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-super-bowl-2026.jpeg

Tainaly Y. Serrano Rivera presentó la demanda reclamando 16 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de su voz en dos temas del catálogo del artista: “Solo de mí” y “EoO”. De acuerdo con información que circula en los medios, la demanda sostiene que Serrano grabó un audio a petición del productor Roberto J. Rosado conocido artísticamente como la Paciencia. En aquel intercambio de WhatsApp, él le pidió que dijera la frase: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”.

La demandante afirma que accedió a la solicitud sin que se explicara para qué se usaría la grabación ni se le mencionara que a su voz e identidad podrían ser explotadas con fines comerciales. Años después, asegura, descubrió que ese mismo fragmento de audio aparece en los temas musicales sin su consentimiento, sin reconocimiento legal y sin recibir compensación económica.

El texto de la demanda alega que esta conducta vulnera sus derechos y sus derechos morales de autor en su modalidad de derecho moral de atribución, según la legislación vigente en Puerto Rico.

Serrano Rivera reclama una indemnización de 16 millones de dólares por daños y perjuicios, además el cese inmediato del uso de la grabación en cualquier formato presente o futuro. Esto no solo incluye las versiones de estudio de ambas canciones, sino también su utilización en conciertos, material promocional y mercancía oficial.

Al momento de la demanda, “Solo de mí”, registraba más de 389 millones de reproducciones en Youtube y más de 5409 millones en Spotify, mientras que “EoO” superaba los 757 millones de streams en la misma plataforma.

Bad Bunny
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
