Bad Bunny enfrenta demanda por16 millones de dólares

Tainaly Y. Serrano Rivera presentó la demanda reclamando 16 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de su voz en dos temas del catálogo del artista: “Solo de mí” y “EoO”. De acuerdo con información que circula en los medios, la demanda sostiene que Serrano grabó un audio a petición del productor Roberto J. Rosado conocido artísticamente como la Paciencia. En aquel intercambio de WhatsApp, él le pidió que dijera la frase: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”.

La demandante afirma que accedió a la solicitud sin que se explicara para qué se usaría la grabación ni se le mencionara que a su voz e identidad podrían ser explotadas con fines comerciales. Años después, asegura, descubrió que ese mismo fragmento de audio aparece en los temas musicales sin su consentimiento, sin reconocimiento legal y sin recibir compensación económica.

El texto de la demanda alega que esta conducta vulnera sus derechos y sus derechos morales de autor en su modalidad de derecho moral de atribución, según la legislación vigente en Puerto Rico.

Serrano Rivera reclama una indemnización de 16 millones de dólares por daños y perjuicios, además el cese inmediato del uso de la grabación en cualquier formato presente o futuro. Esto no solo incluye las versiones de estudio de ambas canciones, sino también su utilización en conciertos, material promocional y mercancía oficial.

Al momento de la demanda, “Solo de mí”, registraba más de 389 millones de reproducciones en Youtube y más de 5409 millones en Spotify, mientras que “EoO” superaba los 757 millones de streams en la misma plataforma.