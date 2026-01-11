Paulina Rubio vende su residencia por más de 16 mdd

Durante años, la residencia de Paulina Rubio fue escenario de celebraciones y controversias. Su nombre y diseño están ligados a una época en que Paulina consolidó su nombre como figura del pop latino. El inmueble fue creado en 2004 por el arquitecto Ricardo Bofill Levi, padre de quien fuera su pareja sentimental durante 1996 y 2004 el español Ricardo Bofill.

La casa fue adquirida por Tidal Property Group, una firma con sede en Delaware vinculada a inversionistas inmobiliarios de Nueva York, por un monto de 16.8 millones de dólares. Cuenta con cuatro habitaciones, cuatro baños y un muelle privado.

En los últimos años, la artista enfrentó una serie de procesos legales y batallas personales que, según cercanos, habrían impacto su estabilidad financiera y emocional. Las disputas por la custodia de sus hijos y otros conflictos, que habrían llegado a la cantante a hipotecar la propiedad en distintas ocasiones.

Paulina se mudó a una casa más modesta en Miami después de haber vendido su emblemática residencia que fue una de sus casas en Miami Beach de nombre “Ananda”, que significa ‘felicidad’, como el octavo álbum de estudio que sacó Paulina en 2006.

