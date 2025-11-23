Christian Nodal responde por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Latin Grammy

A su salida del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, el cantante fue cuestionado sobre por qué no mencionó a su esposa el día que subió al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, para agradecer el premio que obtuvo en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, en la que también estaba nominado Pepe Aguilar.

Durante su discurso, el cantante agradeció a su familia, amigos y equipo, sin mencionar a su esposa, lo que inmediatamente generó críticas en redes sociales.Después de que la noche del 13 de noviembre, Nodal omitiera mencionarla en su discurso de agradecimiento, se revivieron los momentos cuando en premiaciones anteriores, sí le agradeció a sus novias de ese entonces.

El cantante explicó que no olvidó mencionarla, sino que la incluyó dentro de la mención a su familia. “No, no, no. Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia: mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia”,respondió.

“No sé si han visto mi agenda pero, yo he estado muy cansado. De hecho esa misma noche yo tenía un show y seguí por tres noches seguidas”, añadió, y amplió su agradecimiento para quienes le dedicaron fortaleza, tiempo y lo aguantaron en el estudio, “una de ellas fue mi esposa, y para mí fue muy fácil decir familia”.